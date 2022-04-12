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女壘》力爭杭州亞運獎牌 企業聯賽開戰遴選國手

2022/04/12 17:19

企業女壘聯賽4月16日熱鬧開戰。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕儘管國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，2022年企業女子壘球聯賽頂住壓力，4月16日將在台北市青年公園棒球場開打，首役延續去年冠軍熱戰戲碼，由福添福嘉南鷹強碰新世紀黃蜂，體育署副署長洪志昌署期許透過精采賽事對抗，加強選手戰力培訓並帶領台灣女壘爭取杭州亞運獎牌。

企業女壘聯賽為我國女壘最高層級賽事，迄今已邁入第7年，本屆共有福添福嘉南鷹、新世紀黃蜂、新北凱撒勇士、台北台產熊讚、兆基穿山甲等5個企業隊伍共襄盛舉，大會喊出「超越Never Stop」口號，勉勵所有參賽選手、教練都能超越過往，努力突破極限，9月亞運重頭戲爭金奪銀，也希望企業女壘聯賽蓬勃發展，吸引更多企業投入，吸引球迷熱情捧場，朝職業化方向邁進。

企業女壘聯賽4月16日熱鬧開戰。（記者梁偉銘攝）

本屆企業女壘聯賽各隊進行8個單循環，每隊32場賽事，總場次達80場，賽事安排分佈北中南各地、6個縣市7座球場，從開幕戰北市青年公園棒球場，到南台灣的高雄市鳳新壘球場。由於我國女壘向為亞運奪牌重點，今年也將從企業女壘聯賽中 ,遴選優秀選手組成2022杭州亞運代表隊。

企業女壘聯賽4月16日熱鬧開戰。（記者梁偉銘攝）

　 

　　　　

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