女壘》有望6度拚戰亞運 「大砲」江慧娟目標奪金

亞、奧運資歷豐富的女壘好手「大砲」江慧娟有望6度參加亞運。（中央社）

〔中央社〕亞、奧運資歷豐富的女壘好手「大砲」江慧娟有望6度參加亞運，期盼年輕強打者葉貴萍等人頂上戰力，回憶2010年亞運砲轟日本王牌上野由岐子，江慧娟盼此次在決賽複製、目標奪金。

台灣女壘好手「大砲」江慧娟5月將滿41歲，生涯打過2次奧運、5次亞運，大小國際賽資歷豐富，她表示，2014年打完亞運後，就算是半退休狀態，因為有企業女子壘球聯賽才繼續維持球員身分，上一次打國際賽已經是2017年亞洲盃。

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此次亞運女壘代表隊由韓幸霖領軍，江慧娟則是陣中最資深的球員，有機會6度參加亞運，江慧娟表示，從1998年到現在，最希望可以跟著這個團隊超越、亞運奪金，「這樣對我的壘球生涯算是一個完美的結尾。」

回憶2010年廣州亞運台灣與日本隊碰頭，日本派出陣中王牌投手上野由岐子先發，江慧娟砲轟上野由岐子，幫助台灣拿下與日本對戰睽違16年的勝利，但最後決賽碰頭輸球，該年度拿下銅牌。江慧娟笑說，希望2010年那發全壘打此次可以在決賽複製、目標奪金。

2022年第7屆企業女子壘球聯賽將於4月16日開打，今天舉行開賽記者會，江慧娟此次轉戰新北凱撒勇士隊，她感謝各企業支持，讓聯賽可以延續，今年口號是「超越」，也希望可以更進步。

江慧娟喊話亞運奪金就卸下球員身分，也點名好手李思詩、陳家宜和去年U18世界盃女子壘球賽銀牌班底葉貴萍等年輕強打可以頂上戰力，「我當然希望她們會超越我，有一天她們可以扛起國家隊的責任。」（編輯：張雅淨）1110412

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