亞錦賽》戴資穎曾創賽史首見紀錄 山口茜拚連霸有望齊名

山口茜力拚2連霸，有望成為繼戴資穎之後，史上第2位衛冕球員非中國、香港的女單好手。（資料照，本報合成圖）





〔體育中心／綜合報導〕亞洲羽球錦標賽今天點燃戰火，日本名將山口茜除了力拚球后寶座之外，也將挑戰衛冕，有望成為繼213週世界球后戴資穎之後，賽史第2位非中國、香港的女單連霸好手。

亞錦賽自今年起從BWF超級500提升為超級1000等級賽事，於今日菲律賓馬尼拉點燃戰火，台灣世界球后戴資穎、中國一姐陳雨菲沒有參賽，山口茜名列頭號種子，力拚2連霸，南韓安洗瑩、中國何冰嬌都是奪冠大熱門。

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山口茜有望在亞錦賽之後擠下戴資穎成為新球后，就看她能否闖進決賽，儘管衛冕失敗，她還是能拿到10200分的亞軍積分，將取代2019年亞錦賽冠軍積分9200分，山口茜將擠下戴資穎成為女單第一，而世界積分有可能再創新高。山口茜明日小組賽首戰將對上世界排名52名的印度好手卡夏普（Aakarshi Kashyap）。

山口茜2019年在亞錦賽封后，成為日本史上第1人，而2020年和2021年的亞錦賽都因疫情取消，山口茜直到今年才能挑戰衛冕，若是成功奪冠將與戴資穎齊名，成為賽史上第2位衛冕球員非中國、香港的女單好手。

戴資穎2017年成為台灣史上首位拿下亞錦賽女單冠軍的球員，隔年再度封后，為2008年中國女將蔣燕皎後，10年來第一位在女單項目順利衛冕的球員，也是賽史上第一個非中國或香港籍的女單連霸選手。

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