羽球》「有些樹永遠不會倒...」談東奧失落一仗 安洗瑩曝曾多次淚崩

安洗瑩。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕南韓20歲好手安洗瑩近年橫空出世、目前是世界羽聯（BWF）750賽冠軍、1000賽冠軍、年終賽冠軍的最年輕紀錄保持人，也因此有「天才少女」美名，韓媒《中央日報》今揭露這位天賦過人的年輕新星背後不為人知的意志力與決心。

目前女單世界第4的安洗瑩出身運動世家，父親是拳擊選手，母親是體操好手，韓媒形容她「從父親那裡繼承力量與韌性、從母親身上得到柔軟度與沉著」，也因此安洗瑩無論在防守上、體力以及覆蓋球場的能力都有目共睹。

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不過報導提到，安洗瑩「比起DNA，更相信汗水」，同時揭露她平時如何苦練，所屬球隊三星生命的相關人士告訴記者：「第一次看到（對自己）如此狠毒的選手，球隊的訓練還不夠，一有空就到球場進行自主訓練，教練擔心受傷，甚至還會叫她『不要練了』。」

安洗瑩則在受訪時談到自己在東京奧運的遺憾，當時她直落二不敵中國好手陳雨菲，止步8強，目前生涯對戰6場全敗、堪稱最大天敵。安洗瑩提到，備戰東奧時三年來一天也沒有休息過，每天都在刻苦訓練，總是告訴自己，「沒有砍10次不會倒的樹」，但在東京還是沒能贏過陳雨菲讓她發現「有些樹永遠不會倒」，「因為對幫助過我的人感到抱歉，哭了好幾次。」

汗水與淚水都成為這位20歲名將最好的養分，如今回頭看，安洗瑩認為東京奧運雖然成績沒有達到預期，不過已竭盡全力，並更知道如何備戰今年9月的杭州亞運，也誓言將在對方主場討回顏面，她稱陳雨菲是從不失誤的類型，每次跟她對決都會特別焦慮，但表示「一定要在杭州亞運越過長城。」

陳雨菲。（資料照，美聯社）

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