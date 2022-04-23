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羽球》2022運動在南科 戴資穎以球會友喜逢學姊組隊

2022/04/23 12:42

2022運動在南科今登場，五度邀請羽球球后戴資穎（左2）代言，也邀集科技部長吳政忠（中）、南科管理局蘇振綱（右1）、市長黃偉哲（右2）等人一起揭開活動序幕。（記者萬于甄攝）

〔記者萬于甄／台南報導〕2022運動在南科，今年第5度邀請羽球球后戴資穎代言，並與5位南科盃羽球賽好手，分別組成南科隊與小戴隊，其中，戴資穎還與國、高中的學姊在球場上相遇，有緣成為隊友打球，讓兩人都相當開心。

南科管理局自2018年開始舉辦「運動在南科」，帶動園區從業人員的運動風氣，今年也安排千人健走、舞台表演、活力園遊會、南科非你不可企業徵才專區及戴資穎羽球友誼賽等活動，吸引不少從業人員參與，今更邀集科技部長吳政忠、南科管理局蘇振綱、市長黃偉哲等人，與代言人戴資穎一起揭開活動序幕。

黃偉哲致詞時笑說，「看到戴資穎肚子就餓起來了，要叫外賣了」，戴資穎永遠是台灣人心中的球后，感謝她帶給台灣民眾健康、快樂的形象，但要有健康的生活，疫苗一定要打，千萬不能放鬆，所以現在大家要打第3劑，尤其，家中有年長者、幼童的民眾，務必接種疫苗保護，打疫苗不僅是為了家人，相信「第3劑疫苗覆蓋率也跟產值成正比」。

戴資穎羽球友誼賽今年改為三對三賽事，由戴資穎從南科盃5名羽球選手中，抽出2名選手組隊，其中，小戴抽中自己國高中時曾一起打球的學姐，兩人在球場上相遇，非常開心，戴資穎也說，希望透過活動號召大家一起來運動。過程中，賽事相當精彩，讓場內外觀賽的球迷歡呼聲不斷。

此外，南科消防分隊特別至活動現場擺設攤位舉辦宣導活動，消防人員自行設計宣導圖卡結合刮刮獎品卡，不僅提升民眾防災意識與參加意願，圖卡內容相當精美更富教育功能，也減少與民眾接觸解說的時間，達到防疫兼顧防宣，消防人員也繪製宣導廣告板，藉由螢光閃爍效果吸引民眾參與宣導，打破單調的廣告海報，讓防災更加活化有趣。

羽球球后戴資穎今與南科盃羽球選手進行友誼賽。（記者萬于甄攝）

南科消防分隊設攤宣導，提升民眾防災應變能力。（記者萬于甄攝）

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