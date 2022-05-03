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聽奧》首面獎牌出爐！空手道男子團體摘銅 羽球分組第1

2022/05/03 12:25

台灣空手道拿下男子團體型銅牌。（體育署提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕南卡西亞斯夏季達福林匹克運動會（簡稱巴西聽奧），首日賽事於5月2日展開，台灣隊由空手道及羽球打頭陣，隨即有獎牌進帳，空手道男團為我國斬獲一面銅牌。

空手道由高文富及老將戴文祺在上午的男子個人「型」項目率先出賽，分別排名分組第5及第10名，未能晉級；但隨後搭配首次參賽的小將黃俊翰，共同出戰男子團體「型」，雖不敵大會種子土耳其代表隊，但仍為我國斬獲一面銅牌，同時也是台灣隊在巴西聽奧的首面獎牌。

羽球賽事部分，台灣隊為團體賽第一種子，首日面對同樣來自亞太地區的泰國隊。

第一點男單由首次參加聽奧的新生代選手鄭成鼎把關，雖然被泰國對手以直落二拍下，但埋伏在下一點的聽障世界球后沈彥汝以直落二勝出，台灣隊扳回一城。

第三點男雙由陳忠羿搭配鄭成鼎，面對實力堅強的泰國組合，雙方前兩局打平，決勝第三局雖一路緊咬，但陳忠羿／鄭成鼎最終仍以16：21不敵泰國。
第四點女雙賽事，由首次參加的江巧羽及林頤搭檔，兩人順利取勝，助隊扳成2：2平手。

最後一點由混雙決勝負，台灣由目前世界排名第2的陳忠羿與范榮玉聯手出擊，兩人搭配多年，默契嫻熟，僅用了20分鐘就收下勝利，並助台灣隊取得混合團體賽分組第一。

台灣羽球隊在下一戰將於5月4日凌晨1點登場，對決C組馬來西亞與立陶宛兩隊的勝方，若獲勝就能晉級4強。

台灣羽球女雙組合江巧羽及林頤。（體育署提供）

沈彥汝在女單部分勝出，為台灣隊搶下一點。（體育署提供）

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