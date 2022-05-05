PLG》國王、鋼鐵人有球員確診 明天比賽照打、5月7日賽事延賽

高雄鋼鐵人與新北國王傳出有球員確診。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕P. LEAGUE+ 今公佈新北國王及高雄鋼鐵人均有出現球員及隊職員確診武漢肺炎案例，聯盟在和球隊了解狀況以及與各隊開會後，決定延期5月7日高雄鋼鐵人與桃園領航猿之戰，但明天國王出戰台新夢想家將照常開打。

聯盟今天公告，高雄鋼鐵人於上星期末主場賽事，依聯盟規定提交賽前快篩檢測均為陰性反應，所以比賽正常進行，不過昨日早上練習前例行檢測，有1名球員快篩呈陽性反應，球團立即進行居隔並安排PCR檢測，其他隊職員依然進行團隊練習，結束後有2名隊職員覺得身體有異狀，進行快篩後反應為陽性，也立即居隔處理並安排PCR檢測，而在今日3名球員及隊職員PCR報告均為陽性反應。

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由於鋼鐵人全隊均和這3位確診者為密切接觸者（密切接觸者目前快篩均為陰性），需進行「3天隔離及 4 天自主防疫」，因此5月7日鋼鐵人 與領航猿之戰未達聯盟規定最低出賽人數「本土球員至少7人與外籍球員至少1人」標準，聯盟因而公告此場比賽延賽，復賽日期將另行宣布。

至於新北國王在4月30日進行比賽，同樣依聯盟規定提交賽前快篩檢測均為陰性反應，所以比賽正常進行。不過，5月1日球隊休息日後有2名球員向球團反應輕微身體不適，雖快篩呈現陰性反應，但球團仍要求2人在住所自行居隔進行自我健康管理，5月2日團隊訓練不得到場避免與球團其他成員接觸，後續兩天2人快篩陸續呈現陽性反應後，球團立即於5月3日安排PCR檢測，報告結果皆為陽性反應需進行隔離。

領航猿週六在主場與鋼鐵人之戰將延後辦理，復賽日期與地點將另行宣布，球團稍早也公告，由於桃園市立綜合體育館後續已無檔期可租借，該場次門票將開放受理退票，季票橙客將由領航猿球團主動聯繫，請留意個人信箱並回覆相關資訊，已購票之非季票球迷，自明天7點起至5月20日晚間11點，ibon將受理該場次退票，採全額退費，退票手續費由領航猿吸收。

由於新北國王全隊自4月30日賽後均未和2名確診者接觸，根據中央流行疫情指揮中心（CECC）最新防疫規範，國王其它球員及隊職員仍可正常出賽，因此相關比賽照常進行。

由於國王與鋼鐵人陸續有確診案例，PLG更新快篩措施，聯盟裁判與各球團教練團、球員即日起必須提供比賽日當天早上8點之後至比賽開打前3小時的快篩陰性證明，才能進入場館、進行比賽。

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