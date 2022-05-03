PLG》疫情延燒防疫指引再更新 登錄未達8人就停賽

PLG疫情延燒防疫指引再更新，登錄未達8人就停賽。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕近期國內本土疫情延燒，陸續傳出有球員確診，SBL、WSBL已經先停賽，另外兩職籃聯盟P. LEAGUE+和T1雖然也有球員確診，但選擇訂定完善防疫規範，目前賽季仍繼續進行，今PLG也再度公告新的防疫指引。

根據中央流行疫情指揮中心（CECC）衛生福利部疾病管制署（以下簡稱CDC）最新防疫規範，制定最新防疫指引與應變措施，以確保比賽可以在聯盟、球團所有參與比賽者與進場觀眾皆在安全無虞情況下順利進行，聯盟及球團參與比賽者皆於賽前提供48小時內快篩陰性證明。

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球隊若有快篩呈現陽性者，需進行PCR檢測，等待進行PCR檢測至PCR檢測結果期間不得隨隊，若PCR結果為陽性則應遵照CDC後續規範處理，所有被列為密切接觸者必須進行快篩，若為陰性仍需完成居家隔離3天與4天自主健康管理才可正常參與比賽。

球隊若快篩完至比賽開打前，有被通知為密切接觸者，必須完成居家隔離3天與4天自主健康管理才可正常參與比賽，該員進行居隔當下必須再次進行快篩；若為陽性，需進行PCR檢測，等待進行PCR檢測至PCR檢測結果期間不得隨隊且應遵照CDC後續規範處理。

例行賽剩餘賽事，若球隊被列為密切接觸者與確診者人數過多，導致比賽日可登錄出賽球員未達8人，其中本土球員（含華裔與外籍生球員）至少7人且外籍球員至少1人，全隊「暫停比賽」；季後賽最低登錄出賽人數，將視屆時疫情狀況再評估是否調整。

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