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湯優盃》王子維大戰逾80分演出逆轉勝 台灣男團3：0篤定晉級8強

2022/05/09 18:33

王子維苦戰80分鐘拿下第三點，台灣男團晉級8強。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣隊今天在湯瑪斯盃世界羽球男子團體錦標賽，第三點男單王子維又演出大逆轉，以15：21、21：18、21：16力退世界排名84的施菲爾（Kai Schaefer），率隊取得3：0，提前確定可以晉級8強，後天將和印度爭C組龍頭位置。

台灣隊今日打頭陣的世界排名第4台灣一哥周天成，以20：22、21：15、21：14力退魏斯基森（Max Weisskirchen），第二點李洋／王齊麟以以21：16、21：18氣走塞德爾（Marvin Seidel）／福爾克（Jan Colin Volker），想提前收下晉級門票，就要看王子維表現。

王子維首局幾乎都在落後，即使一度追成15：15平手，卻被施菲爾連下6分讓出首局；王子維次局回神，並最多領先7分，但施菲爾在後急起直追，追到18：19，還好王子維連下2分才把戰線延長。

進入決勝局，王子維難以拉開差距，但下半局靠著對手失誤發生，把領先優勢擴大，也擋著對手的反撲，以逆轉方式為台灣提前鎖定小組賽第2勝，加上同組的印度隊以3：0領先加拿大，C組確定由台灣、印度晉級8強，兩隊將在11日下午3點爭分組第一位置。

按規定小組賽需打滿五點，昨未上場男雙盧敬堯／楊博涵、男單小將廖倬甫分別在第四點、第五點上場。

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