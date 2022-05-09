湯優盃》打3局周天成拿手的！逆轉對手率台灣隊1：0領先

周天成3局擊敗對手為台灣奪得第一點。（資料照，美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣隊在湯瑪斯盃世界羽球男子團體錦標賽未打進過4強，本屆由周天成、王子維和東京奧運男雙金牌李洋／王齊麟等好手共組「最強台灣隊」前來挑戰，負責男單第一點的台灣一哥周天成，以20：22、21：15、21：14力退魏斯基森（Max Weisskirchen）。

台灣隊昨小組賽首戰以5：0橫掃加拿大，而今日對戰德國將尋求先晉級8強，因此教練團仍派出最佳陣容力拚在前3點就提前拿下勝利。

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世界排名第4的周天成生涯還沒跟世界排名64的魏斯基森交過手，小天首局一度取得領先，但後段突然失神反遭對手超前，後來也化解魏斯基森2個局末點，可惜20：20後還是被對手連拿2分；周天成調整腳步重新於次局出發，面對對手的猛烈攻勢也比較適應，於13：12時更是拉開差距將戰線延長。

將戰線延長的周天成，過去決勝局總是能夠靠強大的體能與對手搏鬥，此次也是一路將分數領先擴大，最終就以逆轉方式，為台灣隊先下一城。

周天成拿下第一點後，第二點由東京奧運男雙金牌李洋／王齊麟把關，對上塞德爾（Marvin Seidel）／福爾克（Jan Colin Volker），兩組人馬過去沒有交過手。

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