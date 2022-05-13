晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

桌球》執意辦全大運引爆確診潮 國手痛批教育部拿選手生命開玩笑

2022/05/13 12:26

方思涵。（資料照，桌協提供）

〔記者許明禮／台北報導〕在嚴峻疫情中舉辦的111年全大運，已於11日閉幕，但這兩天卻陸續傳出參賽選手確診武漢肺炎。

桌球國手方思涵今天上午也在臉書自爆確診，並痛批教育部執意要辦大運會，且相關單位互踢皮球，造成許多優秀球員確診，也擔心會留下後遺症，對運動生涯造成影響。

曾入選成人國手的方思涵，在兩年前的109年全大運公開女子桌球團體賽，和陳亭婷、陳映蓁聯手中斷文化大學在全大運的11連霸，爆冷奪下冠軍。

方思涵在打完這屆全大運後出現咳嗽、發燒症狀，昨天快篩呈陽性，到醫院PCR檢測後確診。

方思涵表示，這次全大運開打第一天就有義守大學選手快篩陽性，在現場被救護車載走，之後就陸續傳出有選手確診，國泰女子隊幾乎全中，國體大也僅有1、2人沒確診，清華大學目前已有15個中鏢，一般組球隊也災情慘重。

方思涵說，「光是我知道的可能至少有100個以上，確診的人數比沒確診的人還多，但教育部還是執意要辦，大家也都在踢皮球，很多優秀的選手都確診了，但好像我們完全沒地方可以申訴。」

方思涵說，她打電話到全大運組委會，他們推給教育部，他們說防疫做得很完善。朋友打去教育部也是說防疫措施做得很完善，「但是如果很完善的話怎麼確診人數這麼多呢？又或是為什麼要選擇舉辦不延期呢？他們給的回覆是說，如果延期到話，那會造成很多人的不滿，但難道是拿選手的生命開玩笑嗎？比起全中運，大專盃沒有升學的問題，而全中運選擇了延期，那為什麼大專盃要選擇舉辦呢？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。