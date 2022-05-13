桌球》執意辦全大運引爆確診潮 國手痛批教育部拿選手生命開玩笑

方思涵。（資料照，桌協提供）

〔記者許明禮／台北報導〕在嚴峻疫情中舉辦的111年全大運，已於11日閉幕，但這兩天卻陸續傳出參賽選手確診武漢肺炎。

桌球國手方思涵今天上午也在臉書自爆確診，並痛批教育部執意要辦大運會，且相關單位互踢皮球，造成許多優秀球員確診，也擔心會留下後遺症，對運動生涯造成影響。

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曾入選成人國手的方思涵，在兩年前的109年全大運公開女子桌球團體賽，和陳亭婷、陳映蓁聯手中斷文化大學在全大運的11連霸，爆冷奪下冠軍。

方思涵在打完這屆全大運後出現咳嗽、發燒症狀，昨天快篩呈陽性，到醫院PCR檢測後確診。

方思涵表示，這次全大運開打第一天就有義守大學選手快篩陽性，在現場被救護車載走，之後就陸續傳出有選手確診，國泰女子隊幾乎全中，國體大也僅有1、2人沒確診，清華大學目前已有15個中鏢，一般組球隊也災情慘重。

方思涵說，「光是我知道的可能至少有100個以上，確診的人數比沒確診的人還多，但教育部還是執意要辦，大家也都在踢皮球，很多優秀的選手都確診了，但好像我們完全沒地方可以申訴。」

方思涵說，她打電話到全大運組委會，他們推給教育部，他們說防疫做得很完善。朋友打去教育部也是說防疫措施做得很完善，「但是如果很完善的話怎麼確診人數這麼多呢？又或是為什麼要選擇舉辦不延期呢？他們給的回覆是說，如果延期到話，那會造成很多人的不滿，但難道是拿選手的生命開玩笑嗎？比起全中運，大專盃沒有升學的問題，而全中運選擇了延期，那為什麼大專盃要選擇舉辦呢？」

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