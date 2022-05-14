全大運》場務助理爆料：桌球場根本沒管制，造成疫情大爆發

桌球項目爆發疫情。（示意圖，美聯社）

〔記者許明禮／台北報導〕全大運雖然已落幕，但桌球賽場確診案卻陸續傳出，昨天和今天又傳出多名國手身體出現症狀，經PCR檢測後確診，裁判和工作人員災情同樣慘重。

一名在比賽場館長庚科技大學體育館擔任場務助理的工作人員向本報透露，這次全大運有要求選手填寫個人健康聲明書，若14天內有被列為「具感染風險民眾追蹤管理機制」者，不得參加全大運活動。

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但有一名義守大學選手在14天內有因家人確診被居隔，卻未在聲明書上填寫。該名選手5月10早上進場比賽1場後，反應身體痠痛，經賽場醫護組疫調後才坦承有居隔的實情，在快篩陽性後送至PCR採檢後確診。

同樣確診的桌球國手方思涵表示，依照大會公布的防疫措施，只要比賽會場出現確診者就要馬上停賽，但大會仍持續讓比賽打完。

該名場務助理說，這次全大運的計畫書規定，只有當下賽程的選手跟教練可入場，結果賽事每天根本沒有管制，場邊都有加油團，和國手致電相關單位得到的回覆完全不符。

一名國手也表示，比賽現場並沒有很嚴格管控人員進出，側門可以自由進出，也造成這一波確診潮。

全大運桌球項目爆發疫情，圖為全大運開幕式。（資料照，記者陳志曲攝）

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