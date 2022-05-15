網球》千勝強勢回歸！球王喬帥羅馬問鼎本季首冠

喬科維奇用職業生涯第1000場單打勝利，挺進這項ATP千分等級決戰，並尋求破紀錄的第38座名人賽冠軍。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕法網紅土大滿貫暖身的羅馬賽事，塞爾維亞世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）強勢回歸，6：4、6：3擊退挪威第5種子魯德（Casper Ruud），用職業生涯第1000場單打勝利，挺進這項ATP千分等級決戰，並尋求破紀錄的第38座名人賽冠軍。

「感謝比賽以及與我一起慶祝里程碑的觀眾。」喬帥已繼康諾斯（Jimmy Connor）、藍道（Ivan Lendl）、費德爾（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）之後，成為網壇公開年代以來，史上第5位千勝男子選手，尤其過去幾年見證費爸、蠻牛完成，如今終於輪到自己達標，「很期待，我真的、真的非常幸運，相當榮幸在巡迴賽取得這麼多勝利。自從我贏得首勝，經歷了很長時間，希望我能繼續前進，並爭取更多勝利。」

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5月22日滿35歲的頭號種子喬帥，無愧為羅馬賽史五冠王，4強面對年僅23歲的魯德，開賽接連雙破，4：0拉鋸差距，儘管5：2時遭遇後輩反撲回破，關鍵第10局老經驗球王保發滅火，順勢先馳得盤。身為史上次高20座大滿貫冠軍，喬帥第2盤乘勝追擊，第7局把握機會歷經丟士拉鋸突破，5：3聽牌時「再見破發」，總計只花1小時43分鐘直落2出線。

擅長接發球與底線作戰的喬帥，先前義大利首都紅土大賽殺入4強，就已力保全球No.1頭銜不失，如今挺進決賽，更將問鼎個人本季首冠，壓軸對手則為希臘第4種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），過往對戰球王6勝2負領先，包括去年法網冠軍戰5盤逆轉勝。

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