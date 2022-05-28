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棒球》睽違6年澎湖囝仔重返華南金控杯少棒4強 3人入選U12國手

2022/05/28 18:19

以講美國小為主體，加上石泉、興仁及湖西國小學生組成澎湖縣代表隊，勇奪華南金控盃季軍。（講美國小提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕以講美國小少棒隊為主，加上石泉、興仁、湖西國小等校好手組成的澎湖縣代表隊，參加今年華南金控盃少棒錦標賽，睽違6年重返4強行列，並有歐子喬〈講美〉、呂冠聖〈石泉〉及葉宇翔〈興仁〉3人入選中華台北U12國家代表隊。

今年華南金控盃少棒錦標賽，也是U12國手選拔賽，全國各縣市皆派出各校菁英，組隊參賽，爭取「國道1號」入選國家隊的最高榮譽。澎湖縣代表隊由王長壽、李奉勳、顏壯煒3位教練領軍，賽程分為AB兩組，採雙分組雙敗淘汰制，澎湖縣代表隊分在B組，預賽以4比3擊退桃園、6必3勝出桃園縣，爭奪B組勝部冠軍時，被台中市以10比3打入敗部。

落入敗部後，澎湖縣與宜蘭縣競爭最後一張4強門票，以9比1獲勝，取得B組敗部冠軍，繼2016年後，相隔6年重返華南金控盃全國少棒錦標賽4強。在對戰A組勝部冠軍新竹縣隊，以5比:8落敗，季軍賽對決台北市隊進行季軍戰，以7比4獲勝，拿下華南金控盃全國少棒錦標賽季軍，追平2016年名次。

經過多日塵戰後，澎湖縣勇奪季軍，個人也頗有斬獲，講美國小歐子喬、石泉國小呂冠聖及興仁國小葉宇翔3人入選中華台北U12國家代表隊。將穿著國家隊戰袍，成為「國道1號」成員，出征U12世界少棒錦標賽，爭取棒壇更高的榮譽。

講美國小歐子喬，獲選為U12國手。（講美國小提供）

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