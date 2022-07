MLB》打瘋了！洋基「法官」雙響砲6打點 再創洋基隊史紀錄

洋基「法官」賈吉。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)今天單場3安猛打賞,包含2轟,進帳6分打點,洋基隊在第8局灌進8分大局,終場以11比5逆轉擊敗皇家。根據《ESPN Stats & Info》指出,賈吉本季有9場比賽至少單場2轟,打破洋基隊史球員單一賽季最多紀錄。

洋基強打瑞佐(Anthony Rizzo)首局擊出陽春彈,賈吉在第3局揮出兩分砲,助洋基前4局打完取得3比0的領先。但第5局洋基王牌柯爾(Gerrit Cole)遇到亂流,包含被傷癒歸隊的皇家鐵捕培瑞茲(Salvador Perez)的三分砲在內,單局失掉5分,讓洋基陷入落後。

比賽來到8局下,洋基展開大反攻,先靠2安外加對方一次守備失誤,讓洋基1出局攻占滿壘,班尼泰迪(Andrew Benintendi)敲內野安打追回1分,希克斯(Aaron Hicks)選到保送擠回1分,洋基追成5比5平手。凱納法利法(Isiah Kiner-Falefa)敲安攻回1分,洋基反以6比5領先。

接著崔維諾(Jose Trevino)敲滾地球打回1分,該半局洋基2出局攻占滿壘,賈吉一棒揮出右外野滿貫砲,本季第41轟出爐,洋基在8局下灌進8分大局,最後收下勝利。

賈吉在進入8月前就達成41轟,追平傳奇球星貝比魯斯(Babe Ruth)在1928年達成的紀錄,並列洋基隊史最多。

洋基隨隊記者霍克(Bryan Hoch)在推特上指出,賈吉本季有9場比賽至少單場2轟,是洋基隊史所有球員在單一球季中最多。先前紀錄為8場,包含1927年傳奇貝比魯斯(Babe Ruth)、1961年的曼托(Mickey Mantle)、2007年的「A-Rod」羅德里奎茲(Alex Rodriguez)、2019年的托瑞斯(Gleyber Torres)。

柯爾今先發6局失5分無關勝敗,阿布瑞尤(Albert Abreu)後援1局無失分收下今年第2勝;皇家終結者巴洛(Scott Barlow)僅投0.2局失6分2分自責,吞本季第4敗,同時也是今年第3場砸鍋。

