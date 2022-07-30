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MLB》打瘋了！洋基「法官」雙響砲6打點 再創洋基隊史紀錄

2022/07/30 10:50

洋基「法官」賈吉。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）今天單場3安猛打賞，包含2轟，進帳6分打點，洋基隊在第8局灌進8分大局，終場以11比5逆轉擊敗皇家。根據《ESPN Stats & Info》指出，賈吉本季有9場比賽至少單場2轟，打破洋基隊史球員單一賽季最多紀錄。

洋基強打瑞佐（Anthony Rizzo）首局擊出陽春彈，賈吉在第3局揮出兩分砲，助洋基前4局打完取得3比0的領先。但第5局洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）遇到亂流，包含被傷癒歸隊的皇家鐵捕培瑞茲（Salvador Perez）的三分砲在內，單局失掉5分，讓洋基陷入落後。

洋基「法官」賈吉。（美聯社）

比賽來到8局下，洋基展開大反攻，先靠2安外加對方一次守備失誤，讓洋基1出局攻占滿壘，班尼泰迪（Andrew Benintendi）敲內野安打追回1分，希克斯（Aaron Hicks）選到保送擠回1分，洋基追成5比5平手。凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）敲安攻回1分，洋基反以6比5領先。

接著崔維諾（Jose Trevino）敲滾地球打回1分，該半局洋基2出局攻占滿壘，賈吉一棒揮出右外野滿貫砲，本季第41轟出爐，洋基在8局下灌進8分大局，最後收下勝利。

賈吉在進入8月前就達成41轟，追平傳奇球星貝比魯斯（Babe Ruth）在1928年達成的紀錄，並列洋基隊史最多。

洋基隨隊記者霍克（Bryan Hoch）在推特上指出，賈吉本季有9場比賽至少單場2轟，是洋基隊史所有球員在單一球季中最多。先前紀錄為8場，包含1927年傳奇貝比魯斯（Babe Ruth）、1961年的曼托（Mickey Mantle）、2007年的「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）、2019年的托瑞斯（Gleyber Torres）。

柯爾今先發6局失5分無關勝敗，阿布瑞尤（Albert Abreu）後援1局無失分收下今年第2勝；皇家終結者巴洛（Scott Barlow）僅投0.2局失6分2分自責，吞本季第4敗，同時也是今年第3場砸鍋。

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