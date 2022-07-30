MLB》大谷翔平超狂位移滑球太噁心 美媒驚嘆：跟飛盤一樣！（影音）

Shohei Ohtani, Frisbee 88mph Slider. pic.twitter.com/cWU0c76pqY — Rob Friedman （@PitchingNinja） July 29, 2022

〔體育中心／綜合報導〕天使二刀流球星大谷翔平昨雖然再度錯失104年偉業，但他在比賽中秀出超狂位移的滑球，引起外界一片讚嘆。

大谷昨主投6局狂飆11K，失2分責失，雖然繳出優質先發內容，但天使打線熄火，昨0：2被遊騎兵完封，大谷吞下本季第6敗，他只差1勝就能成為自1918年的貝比魯斯之後，大聯盟史上第2位單季雙位數全壘打與雙位數勝投的球員。

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大谷翔平。（USA TODAY Sports）

雖然大谷昨日錯失百年壯舉，但他在比賽中一顆超狂位移的滑球，引起眾人讚嘆，事情發生在4局上半，大谷用88.1英哩的滑球三振賈西亞（Adolis Garcia），日媒指出，這顆滑球位移有13英吋（約33公分），「棒球忍者」佛里曼（Rob Friedman）也特別剪輯放在推特上，大讚大谷的滑球像飛盤一樣。

大谷昨役共用98球，其中滑球高達50顆，使用滑球的比率為51％寫下本季單場新高，而他的11次三振中，有8次都是靠滑球所拿下。

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