世足Live》梅西和阿瓦雷斯各進1球 阿根廷2比1勝澳洲、挺進8強

阿根廷贏球。（路透）

第90分鐘+8，比賽結束。阿根廷以2比1擊敗澳洲，挺進八強。阿根廷整場比賽的控球率為54％，澳洲則為34％。阿根廷全場有14次射門、5次射正，澳洲全場5次射正、1次射正。

第90分鐘+7，澳洲庫爾射門被救下。

第90分鐘+5，阿根廷梅西射門沒進。

澳洲止步世界盃16強。（路透）

第90分鐘+5，阿根廷L.馬丁尼茲射門被救下。

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第90分鐘+4，阿根廷梅西射門被擋下。

第90分鐘+4，阿根廷帕拉西奧斯射門被擋下。

第90分鐘+3，阿根廷梅西射門沒進。

第90分鐘+3，阿根廷L.馬丁尼茲射門沒進。

--下半場傷停補時：7分鐘---

第89分鐘，阿根廷L.馬丁尼茲射門沒進。

第88分鐘，阿根廷L.馬丁尼茲射門沒進。

第86分鐘，澳洲赫鲁斯蒂奇犯規。

第85分鐘，阿根廷梅西進攻越位。

第81分鐘，澳洲赫鲁斯蒂奇射門沒進。

第81分鐘，澳洲獲得角球。

第80分鐘，阿根廷換人，帕拉西奧斯（Exequiel Palacios）上場，麥克阿列斯特退場。

第80分鐘，阿根廷換人，蒙提爾（Gonzalo Montiel）上場，莫里納退場。

第77分鐘，澳洲古德溫射門破網，打到阿根廷後衛E.費南德斯的背上，球入門破網，澳洲追至1比2。紀錄上是阿根廷的烏龍球。

阿根廷烏龍球。（路透）

第75分鐘，阿根廷塔利亞菲可射門沒進。

第72分鐘，澳洲換人，卡拉契奇（Fran Karacic）上場，迪基尼克退場。

第72分鐘，澳洲換人，麥克拉倫（Jamie Maclaren）上場，杜克退場。

第72分鐘，澳洲換人，庫爾（Garang Kuol）上場，萊奇退場。

第72分鐘，阿根廷換人，塔利亞菲可（ Nicolas Tagliafico）上場，阿庫尼亞退場。

第71分鐘，阿根廷換人，L.馬丁尼茲（Lautaro Martínez）上場，阿瓦雷斯退場。

第69分鐘，阿根廷阿庫尼亞犯規。

第66分鐘，阿根廷梅西射門沒進。

第65分鐘，阿根廷獲得角球。

第62分鐘，阿根廷羅梅洛犯規。

第60分鐘，澳洲萊奇犯規。

第58分鐘，澳洲換人，古德溫（Craig Goodwin）上場，麥格利退場。

第58分鐘，澳洲換人，赫鲁斯蒂奇（Ajdin Hrustic）上場，巴克斯退場。

第57分鐘，阿根廷阿瓦雷斯逼搶澳洲門將萊恩的球，並射門破網，阿根廷以2比0領先。

阿根廷阿瓦雷斯搶到球，並射門進球。（美聯社）

阿根廷阿瓦雷斯搶到球，並射門進球。（路透）

阿根廷阿瓦雷斯歐新社。（美聯社）

第55分鐘，阿根廷阿瓦雷斯犯規。

第52分鐘，澳洲巴克斯犯規。

第51分鐘，阿根廷梅西射門被救下。

第50分鐘，阿根廷換人，L.馬丁尼茲（Lautaro Martínez）上場，高梅茲退場。

第47分鐘，澳洲杜克犯規。

---下半場比賽開始---

第45分鐘+3，上半場比賽結束。阿根廷以1比0領先澳洲。

阿根廷在上半場的控球率為57％，而澳洲則為34％。阿根廷在上半場2次射門、1次射正，而澳洲只有1次射門、0次射正。

---上半場傷停補時：2分鐘---

第39分鐘，阿根廷阿庫尼亞犯規。

第38分鐘，澳洲迪基尼克因犯規吞下黃牌。

第37分鐘，澳洲巴克斯犯規。

第35分鐘，阿根廷梅西在禁區內接獲傳球，起左腳射門破網，阿根廷以1比0領先。

阿根廷球星梅西進球。（路透）

阿根廷球星梅西進球。（美聯社）

阿根廷球星梅西進球。（路透）

第34分鐘，澳洲貝西奇犯規。

第31分鐘，阿根廷阿庫尼亞犯規。

第29分鐘，澳洲萊奇犯規。

第29分鐘，澳洲蘇達亞頭錘被擋下。

阿根廷球星梅西。（路透）

第28分鐘，澳洲獲得角球。

第23分鐘，澳洲隊獲得角球。

第17分鐘，阿根廷高梅茲射門沒進。

第15分鐘，澳洲歐文因犯規吞下黃牌。

第13分鐘，阿根廷阿瓦雷斯進攻越位。

阿根廷球星梅西。（美聯社）

第10分鐘，阿根廷阿瓦雷斯犯規。

第9分鐘，澳洲歐文犯規。

第7分鐘，澳洲巴克斯犯規。

第5分鐘，澳洲杜克犯規。

---上半場比賽開始---

賽前資訊：

澳洲在小組賽表現十分精彩，也和法國並列積分最高，但因為第一場輸給法國三球，所以也以分組第二落敗，但這已經是繼2006年踢進16強之後，澳洲有機會再次挑戰自己最好的歷史成績；阿根廷也不能過度輕敵，依照前幾場的臨場表現看來，澳洲多是把握少數的機會，打入進球。

更多請見：世足16強分析》阿根廷先苦後甘 大比分勝澳洲可留意

阿根廷隊。（歐新社）

阿根廷先發名單：（陣型4-3-3）

門將：E.馬丁尼茲（Emiliano Martinez）

後衛：阿庫尼亞（Marcos Acuna）、羅梅洛（Cristian Romero）、奧塔門迪（Nicolas Otamendi）、莫里納（Nahuel Molina）

中場：德保羅（Rodrigo De Paul）、麥克阿列斯特（Alexis Mac Allister）、E.費南德斯（Enzo Fernández）

前鋒：阿瓦雷斯（Julián Álvarez）、梅西（Lionel Messi ）、高梅茲（Papu Gómez）

澳洲隊。（路透）

澳洲先發名單：（陣型4-4-2）

門將：萊恩（Mathew Ryan）

後衛：迪基尼克（Milos Degenek）、羅爾斯（Kye Rowles）、貝西奇（Aziz Behich）、蘇達亞（Harry Souttar）

中場：萊奇（Mathew Leckie）、莫伊（Aaron Mooy）、歐文（Jackson Irvine）、巴克斯（Keanu Baccus）

前鋒：麥格利（Riley McGree）、杜克（Mitchell Duke）

梅西。（法新社）

球場資訊：

球場：Ahmad Bin Ali Stadium

天氣：夜空晴朗

主裁判：Szymon MARCINIAK

助理裁判1：Pawel SOKOLNICKI

助理裁判2：Tomasz LISTKIEWICZ

第四裁判：Mario Alberto Escobar Toca

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