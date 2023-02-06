台維斯盃》南韓「下剋上」淘汰比利時 寫隊史最狂逆轉秀

南韓洪晟成贏得台維斯盃關鍵第五點後難掩激動。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2023年台維斯盃世界組資格賽於上週末落幕，其中南韓、比利時之戰堪稱本輪賽事最戲劇性的對戰組合。南韓在連輸前兩點單打的情況下，頂住最後三點單、雙打排名皆不如對手的劣勢，在主場球迷面前演出逆轉秀。不僅締造該國隊史首度在台維斯盃「輸二贏三」的紀錄，更一舉挺進9月開打的16強小組賽。

南韓陣中單打排行首位的權純雨，第一點單打激戰至決勝盤「搶七」惜敗比利時23歲小將伯格斯（Zizou Bergs）；第二點出賽的洪晟成則以直落二盤數不敵高芬（David Goffin），使得南韓首日賽程結束便陷入點數0：2落後。

請繼續往下閱讀...

無路可退的南韓，第三點雙打由南智惺／宋敏圭出戰世界排名皆在百名內的吉勒（Sander Gille）／弗利根（Joran Vliegen）。南韓組合頂住壓力，連續兩盤都以「搶七」險勝，順利將戰線延長。

第四點單打由兩軍一哥正面交鋒，權純雨雖以3：6丟掉首盤，卻接連以6：1、6：3逆轉贏球，讓勝負交由決勝點單打決定。而洪晟成在現場觀眾的加油聲中，以直落二比數擊敗伯格斯，成為南韓的致勝英雄。

南韓逆轉擊敗比利時，全隊成員衝進場中慶祝。（法新社）

賽後洪晟成難掩興奮地表示，自己只是試著發揮最大優勢，並製造對手困擾。「開賽後，我感覺我執行得很順利，而且現場氣氛也很好。賽前我感到非常緊張，但同時也很興奮。拿下賽末點後，我認為我展現出我原先設定的目標。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法