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足球》大巴黎敗給馬賽遭淘汰 法國盃成梅西生涯唯一未摘冠的盃賽

2023/02/09 08:56

巴黎聖日耳曼輸球，阿根廷球星梅西難掩失望。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕法國盃16強賽，巴黎聖日耳曼以1比2敗給馬賽，連兩屆法國盃都在16強遭到淘汰。根據《ESPN Stats & Info》指出，法國盃是阿根廷球星梅西（Lionel Messi）生涯參與的賽事中，唯一未摘冠的盃賽。

巴黎聖日耳曼當家球星姆巴佩（Kylian Mbappe）受傷缺陣，而巴西球星內馬爾（Neymar）則是傷癒歸隊，今天和梅西一同上陣。

巴黎聖日耳曼球星梅西（左）、內馬爾（右）。（法新社）

此役上半場第31分鐘，馬賽前鋒桑契斯（Alexis Sanchez）踢進12碼罰球，為球隊先馳得點。而巴黎聖日耳曼在上半場第45分鐘+2，內馬爾開角球，傳球至禁區讓拉莫斯（Sergio Ramos）頭錘破網，追成1比1平手。

下半場第57分鐘，桑契斯射門被大巴黎門神多納魯馬（Gianluigi Donnarumma）擋下，但球滾至禁區外後，馬賽中場馬林諾夫斯基（Ruslan Malinovskyi）起腳補射破網，幫助馬賽再度超前。下半場第90分鐘+2，拉莫斯進球卻被判越位，讓進球無效，最後大巴黎吞敗遭到淘汰。

巴黎聖日耳曼今年已經輸掉3場比賽，下週他們將在歐冠16強首回合對上德甲霸主拜仁慕尼黑，姆巴佩將持續缺陣。

巴黎聖日耳曼隊史曾14度摘得法國盃冠軍，前一次就是在2021年，近兩年的法國盃都提前出局。

馬賽球員馬林諾夫斯基射門破網。（法新社）

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