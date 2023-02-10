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足球》歐冠之路坎坷！ 梅西恐無法以最佳狀態迎戰德甲王者

2023/02/10 10:18

梅西傳出腿筋拉傷，對力拚首座歐冠金盃的巴黎聖日耳曼而言並不樂觀。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕坐擁梅西（Lionel Messi）、姆巴佩（Kylian Mbappe）及內馬爾（Neymar）三大前場好手的法甲豪門巴黎聖日耳曼（PSG），下週將於歐冠小組賽16強迎戰「德甲王者」拜仁慕尼黑。然而，日前已確定姆巴佩將缺席首回合較量的PSG，近日又傳出另一主將梅西也可能因腿筋拉傷而影響發揮。若此消息屬實，對這支志在奪冠的法甲勁旅而言無疑是一大利空。

眾星雲集的巴黎聖日耳曼，幾乎已贏遍國內各大聯賽與盃賽冠軍，隊史目前獨缺象徵歐洲足壇最高榮譽的歐冠金盃。不過根據《ESPN》報導，日前在法國盃16強踢滿全場的梅西，賽後感到大腿後側不適。經過電腦斷層掃描後，認定為腿筋拉傷。

即便巴黎聖日耳曼球團認為，梅西的傷勢不至於嚴重到缺席對上拜仁慕尼黑的比賽，但這位當代球王可能無法以100%的狀態應戰。此外，PSG為求保險起見，將不會安排梅西出戰明日的法甲聯賽。

歐冠16強首回合將於下兩週陸續進行，巴黎聖日耳曼率先於主場迎戰拜仁慕尼黑，並於3月初作客對手主場。兩回合結束後，獲勝的一方將能晉級最後八強。

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