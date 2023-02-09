足球》開賽一分鐘就掉球！ 曼聯逼和里茲聯、主場13連勝遭終止

曼聯前鋒拉許福特本場比賽雖有進球表現，但球隊未能贏球，難掩失望。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕2023年於各大賽場10戰僅吞1敗的曼聯，台灣時間今晨面對英超後段班的里茲聯卻意外陷入苦戰。曼聯開賽不到一分鐘便遭對手進球，加上自家後衛擺烏龍，導致球隊必須從兩球落後苦追。最終主場作戰的曼聯以2：2逼和對手，僅獲一分積分，也錯失在聯賽排名追上同城死敵曼城的契機。

曼聯取得此役首波球權後，逾半分鐘都在後場傳導。里茲聯球員上前逼搶後順利斷球，經過簡單小組配合，前鋒格諾托（Wilfried Gnonto） 禁區邊緣起腳勁射破網，為球隊首開紀錄。

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里茲聯前鋒格諾托開賽不到一分鐘率先破門，為球隊首開紀錄。（美聯社）

兩隊上半場剩餘時間都未再有進球紀錄。直到下半場開踢不到三分鐘，里茲聯替補中場薩默維爾（Crysencio Summerville）傳中球直擊曼聯後防大將瓦拉內（Raphael Varane）膝蓋、改變球的行徑路線，因此被記為一次烏龍球。

曼聯隨後雖於第62分鐘及第70分鐘，依序靠著拉許福特（Marcus Rashford）、桑喬（Jadon Sancho）兩人建功扳平戰局，但雙方都沒能攻進致勝球，使得兩軍最終握手言和。

這場和局也讓曼聯終止自去年10月下旬以來，主場13連勝的傲人紀錄，而他們在積分榜上也因此無緣追平曼城，仍維持英超第3；至於錯過兩球領先的里茲聯，則延續他們近期7連不勝的紀錄，目前處於降級邊緣的第16名。

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