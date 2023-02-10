體育署》527天的等待！體育署長終於出爐 47歲鄭世忠接任

鄭世忠。（資料照，記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕懸缺一年半的體育署長終於確定，國立體育大學管理學院院長鄭世忠將接任體育署長，上任後將趕緊熟悉相關行政事務，帶領台灣在棒球經典賽、成都世大運及杭州亞運拚出佳績。

前年8月初東京奧運國手包機前往日本參賽，發生選手搭乘經濟艙、官員搭乘商務艙，引發經濟艙風波，當時體育署長張少熙第一時間扛起責任公開道歉和請辭，9月初奧運結束後下台，由負責督導體育署的教育部次長林騰蛟代理體育署長迄今。

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行政院發言人陳宗彥表示，過去527天都由教育部次長林騰蛟代理體育署長職務，期間他也十分辛苦，但今年有棒球經典賽、成都世大運及杭州亞運，皆是國人十分期盼的重大賽事，所以人選必須慎選，經過考量就由鄭世忠接任。

教育部長潘文忠透露，從農曆年後開始就可能人選進行評估、詢問，當中曾任中華奧會、田徑協會副秘書長、足球協會秘書長的鄭世忠，是在年後才有進行深聊，因他有使命感以及「國家需要」，最終就由他接任體育署長。

不過，由於鄭世忠目前是國體大教授，潘文忠表示，日前已跟國體大校長邱炳坤聯繫，他也願意讓鄭世忠借調，後續會辦理程序，預計在3月1日前將完成接任，讓體育事務的推動可以立刻銜接。

在接任消息傳出後，鄭世忠近日十分低調，如今他確定成為體育署長後，稍早已接受《自由時報》訪問，他表示，感謝長官的賞識，讓他有機會接任體育署長，也要謝謝教育部次長林騰蛟讓各項賽事的備戰都在軌道上，他上任後會持續協助各單項協會將大家凝聚起來，在世大運、亞運拚出佳績。

過去曾任奧會、田協副秘書長及足協秘書長等職務，鄭世忠對於國內單項協會的需求十分清楚，也希望可以在接任署長後，以開放的心傾聽大家的意見，讓協會和體育署的合作能夠更加順暢。此外，他也希望藉由運科帶動運動產業，以軟實力的展現，爭取更好的體育成績，讓世界看見台灣。

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