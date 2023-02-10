政院今將公布 鄭世忠掌體育署

鄭世忠（取自國體大官網）

〔記者林曉雲、梁偉銘／台北報導〕懸缺一年半的體育署長終於確定，國立體育大學管理學院院長、足協秘書長鄭世忠將接任體育署長。據悉，行政院長陳建仁今日將先會見鄭世忠，之後由行政院發言人陳宗彥陪同鄭世忠召開記者會向外界說明，現年47歲的鄭世忠將成為最年輕的體育署長。

鄭世忠是英國諾丁漢大學（Uni. of Nottingham）醫學與健康科學院外科醫學系骨科與創傷外科部運動醫學中心博士，曾任國體大總務長、中華奧會副秘書長，目前是足球協會秘書長，在台灣體育深耕多年，擁有豐富國際體育事務經驗且與地方關係良好。

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前年8月初東京奧運國手包機前往日本參賽，發生選手搭乘經濟艙、官員搭乘商務艙，引發經濟艙風波，當時體育署長張少熙第一時間扛起責任公開道歉和請辭，9月初奧運結束後下台，由負責督導體育署的教育部次長林騰蛟代理體育署長迄今。

去年11月初，行政院副院長鄭文燦擔任足協理事長，由國體大教授鄭世忠出任秘書長，今年隨著鄭文燦入閣擔任政院副院長，鄭世忠也被體壇看好是接任體育署長人選之一。本報於2月6日獨家披露此人事案，教育部長潘文忠隔日受訪證實，農曆年後積極覓才，本月會有新體育署長帶領我國體育。

內定體育署長鄭世忠這段時期刻意保持低調，記者透過手機與Line通訊軟體連繫，他始終未回應，據悉包括桃園國立體大、田徑協會、足協等相關職務都已暫停，校方也辦妥借調公文，讓年僅47歲的鄭世忠，順利成為史上最年輕的體育署署長。

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