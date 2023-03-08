經典賽》台灣隊今晚首戰 台中市府廣場1300吋大電視直播應援

經典賽台灣隊今晚首戰搶不到票怎辦？台中市府廣場1300吋電視臨場感直播應援。（圖：台中市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕全球矚目的國際棒球賽事「2023世界棒球經典賽（WBC）」A組分組預賽今晚在台中洲際棒球場登場，台灣隊首戰對上巴拿馬，由於門票早就被秒殺，台中市政府考量經典賽睽違10年後再度回歸台中市舉行，市府祕書處今晚7點將在可容納逾2萬人的台灣大道市政大樓前廣場舉辦大型直播活動，現場有1300吋LED電視牆直播，一樣具臨場感，籲民眾揪團到市府幫台灣隊加油。

市府指出，經典賽自今日起分在台灣、日本、美國舉行，A組分組預賽則睽違10年重回台中洲際棒球場登場，台灣隊今日、10日、11日及12日，將分別對戰巴拿馬、義大利、荷蘭及古巴，場場吸引球迷，門票早就秒殺，為服務沒買到票的球迷，也替台灣隊加油，市府決定4場賽事全程直播。

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秘書處長謝佳蓁指出，市府廣場1300吋LED電視牆每到國際運動賽事時，皆扮演重要直播角色，包括第3屆、第4屆世界棒球經典賽、職棒總冠軍賽、以及2022年FIFA卡達世界盃足球賽等賽事，過去市府都曾舉辦直播活動，邀集球迷歡聚一同觀賽加油，這次是經典賽睽違10回歸台中，市民更不能缺席，今起到12日規劃台灣隊的4場賽事直播。

謝佳蓁指出，今日台灣隊7點首戰，開賽前，市府自晚上6點起，先在市府廣場前舉辦市集嘉年華，邀請23個曾得獎的特色知名店家擺攤，讓民眾觀看經典賽同時還能品嘗台中美食，來現場觀看直播賽事民眾可至市府及市政公園地下停車場停車，歡迎民眾一起來幫台灣隊加油。

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