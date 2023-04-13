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全中運聖火登武嶺 挑戰公路極高點象徵追求巔峰

2023/04/13 20:20

112年全中運聖火傳遞小組今天登上台灣公路極高點-武嶺；新竹縣政府表示，這是本次全中運聖火挑戰五極點的首站，代表全中運勇於挑戰、追求巔峰的精神。 （新竹縣政府提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕112年全國中等學校運動會即將在4月22日盛大開幕，目前聖火正環台傳遞中，今（13日）聖火傳遞小組登上台灣公路極高點-武嶺；新竹縣政府表示，這是本次全中運聖火挑戰五極點的首站，也是第一次有國內大型運動賽事的聖火登上武嶺，以此代表全中運勇於挑戰、追求巔峰的精神。

縣府表示，登上武嶺之後，聖火傳遞不久即抵達南投縣立體育場，由南投縣政府教育處長王淑玲迎接，同時代表南投縣長許淑華歡迎聖火傳遞小組來到南投；新竹縣副縣長陳見賢也帶領全中運聖火傳遞小組特別致贈伴手禮，感謝南投縣政府的協助與配合。

聖火傳遞小組隨即啟程前往彰化，由彰化縣副縣長林田富迎接聖火，陳見賢也代表縣長楊文科致謝並贈送伴手禮；林田富除了祝福大會成功，也為彰化的體育好手們加油打氣，希望可以奪得佳績！

聖火傳遞彰化後，緊接著就前往雲林縣，由雲林縣副縣長謝淑亞迎接本屆全中運聖火。謝淑亞表示，雲林縣剛辦理過110全中運，對於新竹縣執委會及聖火傳遞小組的辛勞特別能感同身受，祝福大會順利圓滿！

新竹縣政府表示，112年全中運聖火則自4月12日起至4月18日為期七天進行環台傳遞，4月19日起則有縣內13鄉鎮市聖火傳遞行程，並將在4月21日回到新竹縣體育場，正式迎接本屆全中運開幕，沿途也特別規畫「跟著聖火共下來竹縣」的活動，民眾只要鎖定112年全中運臉書粉絲專頁，就可追蹤聖火動態，民眾與聖火隊合照後，上傳全中運粉絲專頁並標註三位好友，同時hashtag「跟著112全中運聖火共下來竹縣」，就有機會抽中新竹豐邑喜來登酒店家庭套房住宿券、萬國通路行李箱等精美好禮。

112年全中運聖火傳遞小組今天登上台灣公路極高點-武嶺；新竹縣政府表示，這是本次全中運聖火挑戰五極點的首站，代表全中運勇於挑戰、追求巔峰的精神。 （新竹縣政府提供）

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