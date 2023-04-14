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棒球》基隆暖西國小少棒隊 練習場增設天網與發球機

2023/04/14 21:12

議長童子瑋（前中）與議員林旻勳（前左）為暖西國小棒球隊添設天網與棒壘球發球機，充實訓練設施。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆暖西國小棒球隊是暖暖區唯一的少棒隊，平時都在風雨操場練球，為了讓小球員們方便練球，議長童子瑋與市議員林旻勳共同爭取經費40萬元，增設天網與棒壘球發球機，預計在今年8月完成。童子瑋表示，希望讓小球員們能認真練球，用行動愛棒球。

暖西國小指出，棒球隊成軍4年，是基隆市暖暖區唯一的少棒隊，目前有19位小選手，從二年級到六年級都有，教練劉梓霆義務的持續耕耘付出，球隊逐漸成長茁壯。

棒球隊練習場地主要在風雨操場內，雖然能在下雨天練習，但是棒球打太遠或太快，會造成危險，因此童子瑋、林旻勳協助爭取經費，為學校風雨操場增設天網與發球機，預計8月就可完成。

林旻勳表示，球隊近年來也有不錯的成績，這次的天網可以讓小朋友練習更加順利，希望能讓棒球教育從小扎根，未來會持續關注棒球隊建置與設備，期盼能爭取更多經費給有棒球隊的學校，讓基隆少棒隊打出更好的成績。

童子瑋指出，愛棒球，就用行動讓他更好， 他一直夢想有1天，基隆也可以有1位發光發熱的職業棒球選手，在國際、在台灣發光。暖西國小棒球隊在校長、教練長期耕耘下逐漸茁壯，希望逐步改善並充實訓練設施，提升訓練效率。

議長童子瑋（後右四）議員林旻勳（左三）為暖西國小棒球隊加油。（記者盧賢秀攝）

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