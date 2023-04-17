晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》雷納德38分、魏少關鍵防守 快艇氣走有4巨頭的太陽拿季後賽首勝

2023/04/17 11:01

雷納德跳投。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕儘管快艇「三巨頭」少了P.喬治，但雷納德今天狂飆38分，加上魏斯布魯克決勝節的關鍵2罰命中及重要防守，最終以115：110在客場擊敗太陽，在西部季後賽首輪搶下首勝。

太陽季中網羅杜蘭特壯大陣容，與保羅（Chris Paul）、布克（Devin Booker）和艾頓（Deandre Ayton）組超級4星，在第4種子前進季後賽，希望能更上層樓，朝隊史首冠邁進。

至於第5種子的快艇在季中找來魏斯布魯克（Russell Westbrook）提升後場戰力，與雷納德（Kawhi Leonard）、P.喬治（Paul George）組三巨頭，但喬治因右膝扭傷趕不上首輪季後賽。

快艇開賽靠著E.戈登（Eric Gordon）獨拿12分，首節拉出30：18的攻勢建立優勢，第2節更一度擴大至16分領先，但杜蘭特找回手感，他單節轟下17分為太陽拉近差距，半場打完只差4分。

魏斯布魯克（左）。（美聯社）

易籃後，快艇只靠雷納德獨撐，他在第3節拿12分，至於太陽有布克跳出得分，還有克雷格（Torrey Craig）挹注11分，雙方在三節打完戰成81平手。

第4節戰況膠著，雷納德在剩下最後2分36秒時連續投進2顆三分球，加上E.戈登也在外圍開火，一度取得109：103領先，但杜蘭特之後也用三分球還以顏色，加上保羅在後段兩罰俱中，在最後1分鐘逼到只差1分。

快艇在最後多次出手未果，但他們都能搶到關鍵籃板，而魏斯布魯克在最後17.7秒中距離出手造成犯規，他關鍵2罰俱中，且最後還封阻布克出手，並助隊拿到球權，助快艇拿下勝利。

快艇4人得分達雙位數，除雷納德之外，E.戈登有17分，祖巴克（Ivica Zubac）12分、14籃板，魏斯布魯克手感不佳，19投3中拿9分，但他有10籃板、8助攻、3阻攻、2抄截。

至於杜蘭特披上太陽的季後賽首戰拿27分、11助攻、9籃板準大三元數據，布克貢獻26分，克雷格拿22分，艾頓有18分，保羅7分、11籃板、10助攻，但板凳火力不足，只有10分貢獻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。