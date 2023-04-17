NBA》雷納德38分、魏少關鍵防守 快艇氣走有4巨頭的太陽拿季後賽首勝

雷納德跳投。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕儘管快艇「三巨頭」少了P.喬治，但雷納德今天狂飆38分，加上魏斯布魯克決勝節的關鍵2罰命中及重要防守，最終以115：110在客場擊敗太陽，在西部季後賽首輪搶下首勝。

太陽季中網羅杜蘭特壯大陣容，與保羅（Chris Paul）、布克（Devin Booker）和艾頓（Deandre Ayton）組超級4星，在第4種子前進季後賽，希望能更上層樓，朝隊史首冠邁進。

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至於第5種子的快艇在季中找來魏斯布魯克（Russell Westbrook）提升後場戰力，與雷納德（Kawhi Leonard）、P.喬治（Paul George）組三巨頭，但喬治因右膝扭傷趕不上首輪季後賽。

快艇開賽靠著E.戈登（Eric Gordon）獨拿12分，首節拉出30：18的攻勢建立優勢，第2節更一度擴大至16分領先，但杜蘭特找回手感，他單節轟下17分為太陽拉近差距，半場打完只差4分。

魏斯布魯克（左）。（美聯社）

易籃後，快艇只靠雷納德獨撐，他在第3節拿12分，至於太陽有布克跳出得分，還有克雷格（Torrey Craig）挹注11分，雙方在三節打完戰成81平手。

第4節戰況膠著，雷納德在剩下最後2分36秒時連續投進2顆三分球，加上E.戈登也在外圍開火，一度取得109：103領先，但杜蘭特之後也用三分球還以顏色，加上保羅在後段兩罰俱中，在最後1分鐘逼到只差1分。

快艇在最後多次出手未果，但他們都能搶到關鍵籃板，而魏斯布魯克在最後17.7秒中距離出手造成犯規，他關鍵2罰俱中，且最後還封阻布克出手，並助隊拿到球權，助快艇拿下勝利。

快艇4人得分達雙位數，除雷納德之外，E.戈登有17分，祖巴克（Ivica Zubac）12分、14籃板，魏斯布魯克手感不佳，19投3中拿9分，但他有10籃板、8助攻、3阻攻、2抄截。

至於杜蘭特披上太陽的季後賽首戰拿27分、11助攻、9籃板準大三元數據，布克貢獻26分，克雷格拿22分，艾頓有18分，保羅7分、11籃板、10助攻，但板凳火力不足，只有10分貢獻。

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