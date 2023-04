赫爾羅。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕季後賽首輪如火如荼進行中,熱火今天在對公鹿的G1贏球之餘也傳來噩耗,當家射手赫爾羅(Tyler Herro)在第二節搶球時造成右手骨折傷勢,沒有再回歸。

赫爾羅本季場均能攻下20.1分、5.4籃板和4.2助攻,是熱火隊除了巴特勒(Jimmy Butler)外最重要的得分主力。

不只是赫爾羅,今天的季後賽賽事中,灰熊一哥莫蘭特(Ja Morant)今天在對湖人的賽事重摔倒地離場,公鹿隊字母哥亞德托昆波(Giannis Antetokounmpo)也因重摔倒地導致背部挫傷退場。一天比賽就折損三名球星。

Tyler Herro was in pain after an apparent hand injury pic.twitter.com/k6OUQMt5JD