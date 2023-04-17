NBA》八村壘大爆發轟29分 聯手里維斯助湖人決勝節甩開灰熊拿首勝

湖人今天以128：112力退灰熊，在西部季後賽首輪拔得頭籌。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕力求重返榮耀的湖人，今天靠著里維斯（Austin Reaves）和八村壘在決勝節合力攻下23分，全場進帳52分，終場以128：112力退灰熊，在西部季後賽首輪拔得頭籌。

上季沒打進季後賽的湖人，本季靠著附加賽勝灰狼拿下第7種子，首輪就碰上西部高居第2的灰熊，雖然雙方在例行賽3度交手，紫金軍團以2勝1負佔上風，但灰熊在主場繳出35勝6負的絕佳戰績。

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湖人一哥詹姆斯（LeBron James）今天在季後賽首戰有21分、11籃板、5助攻，A.戴維斯（Anthony Davis）也有22分、12籃板、7阻攻，但里維斯、八村壘才是球隊在決勝節擺脫灰熊糾纏的關鍵人物。

八村壘打出有裡有外的攻勢，其中在4分15秒時的重要三分彈助隊將領先擴大至5分，而里維斯則接著接管戰局，在最後3分鐘29秒開始一人連拿9分，助湖人以16分之差成功踢館。

八村壘轟下5顆三分球，在下半場轟21分，奪得全隊最高29分，成為1996年的魔術強森（Magic Johnson）之後在季後賽拿到超過25分的板凳球員。至於里維斯則是在季後賽生涯首戰就拿到23分。

灰熊以J.傑克森（Jaren Jackson Jr.）的31分表現最佳，巴恩（Desmond Bane）貢獻22分，莫蘭特（Ja Morant）得18分，但比賽中弄傷右手，傷勢還待評估。

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