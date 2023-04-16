NBA》國王氣走衛冕軍勇士 等6194天奪季後賽首勝

國王主控福克斯（中）。（歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕國王今天在西部首輪季後賽面對衛冕軍勇士，主控福克斯（De'Aaron Fox）狂轟38分、孟克（Malik Monk）又當板凳暴徒砍32分，最終國王以126：123氣走勇士，收下等了6194天的季後賽勝利，系列賽以1：0領先衛冕軍。

國王上次打季後賽是2006年，當時iPhone和IG都還沒問世，後來再也沒打過季後賽，期間因選秀眼光不佳而錯過得到未來球星的機會，且教練人選不斷更換，始終沒有明確的掌舵者，導致多年戰績不振，還創下北美四大職業運動最長時間不曾打進季後賽的尷尬紀錄，直到本季終於重返季後賽舞台。

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拿到西部第三種子的國王，上次在季後賽贏球是2006年首輪對馬刺的第4戰，當時是台灣時間5月1日。

國王在主場對「客場蟲」勇士陷入苦戰，甚至落後達雙位數，不過第三節福克斯單節14分進帳，以及板凳出發的萊爾斯（Trey Lyles）、孟克聯手發揮，地主一波15：4攻勢，帶著91：90領先進入末節。

勇士柯瑞（右）。（今日美國）

福克斯在第四節還跟「浪花兄弟」柯瑞（Stphen Curry）、K.湯普森（Klay Thompson）展開駁火，且孟克又在一旁稱職擔任帶刀侍衛，又是一波7：0攻勢，以119：114領先衛冕軍，只是勇士也是努力追趕追到123：124，可惜A.威金斯（Andrew Wiggins）、柯瑞的三分線出手落空，反撲還是功虧一簣。

國王福克斯絕對是贏球第一功臣，以27投13中，攻下38分，板凳出發的孟克也砍得勇士七葷八素，且此仗14罰全進，也寫下罕見的紀錄，萊爾斯16分進帳，沙波尼斯（Domantas Sabonis）12分、16籃板。

勇士無緣在客場獲勝，系列賽陷入0：1落後，柯瑞30分進帳、K.湯普森21分、A.威金斯17分、波爾（Jordan Poole）17分，無奈還是在客場輸球，勇士本季最大問題就是客場戰績很慘，例行賽作客僅11勝30敗。

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