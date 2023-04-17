晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA季後賽》湖人雙星、小將同寫超狂紀錄 4人破20分媲美傳奇四巨頭

2023/04/17 09:48

湖人4將得分破20分，寫下季後賽隊史36年紀錄。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕西部第7的湖人在季後賽首輪對上第2的灰熊，首戰以128：112大勝，八村壘攻下全隊最高的29分，詹姆斯（LeBron James）、A.戴維斯（Anthony Davis）、里維斯（Austin Reaves）得分也破20分以上，寫下湖人隊史35年紀錄。

24歲小將里維斯和八村壘聯手攻下52分，全場進帳23分，他在決勝節獨拿14分，他成為湖人近25個賽季第3位能在季後賽末節5投5中以上的球員，前兩位分別是紫金傳奇布萊恩（Kobe Bryant）和歐尼爾（Shaquille O'Neal）。

湖人雙星A.戴維斯此役17投10中，貢獻22分、12籃板、7阻攻和3抄截，成為繼名人堂球星「石佛」鄧肯（Tim Duncan）後，首位在季後賽單場繳出至少20分、10籃板和7阻攻的球員。A.戴維斯今天在第2節傷到右臂，一度退場進行治療，在下半場及時回歸。

38歲的「詹皇」詹姆斯今天有21分、11籃板和5助攻，他也是NBA季後賽史上最老達成「20分、10籃板、5助攻」的球員。

湖人今天共有4人得分突破20分，是35年以來的頭一遭，上一次要追溯到1988年的季後賽，當時是由「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、魔術強森（Magic Johnson）、史考特（Byron Scott）和渥錫（James Worthy）寫下紀錄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。