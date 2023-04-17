NBA季後賽》湖人雙星、小將同寫超狂紀錄 4人破20分媲美傳奇四巨頭

湖人4將得分破20分，寫下季後賽隊史36年紀錄。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕西部第7的湖人在季後賽首輪對上第2的灰熊，首戰以128：112大勝，八村壘攻下全隊最高的29分，詹姆斯（LeBron James）、A.戴維斯（Anthony Davis）、里維斯（Austin Reaves）得分也破20分以上，寫下湖人隊史35年紀錄。

24歲小將里維斯和八村壘聯手攻下52分，全場進帳23分，他在決勝節獨拿14分，他成為湖人近25個賽季第3位能在季後賽末節5投5中以上的球員，前兩位分別是紫金傳奇布萊恩（Kobe Bryant）和歐尼爾（Shaquille O'Neal）。

請繼續往下閱讀...

湖人雙星A.戴維斯此役17投10中，貢獻22分、12籃板、7阻攻和3抄截，成為繼名人堂球星「石佛」鄧肯（Tim Duncan）後，首位在季後賽單場繳出至少20分、10籃板和7阻攻的球員。A.戴維斯今天在第2節傷到右臂，一度退場進行治療，在下半場及時回歸。

38歲的「詹皇」詹姆斯今天有21分、11籃板和5助攻，他也是NBA季後賽史上最老達成「20分、10籃板、5助攻」的球員。

湖人今天共有4人得分突破20分，是35年以來的頭一遭，上一次要追溯到1988年的季後賽，當時是由「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、魔術強森（Magic Johnson）、史考特（Byron Scott）和渥錫（James Worthy）寫下紀錄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法