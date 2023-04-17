NBA》關鍵時刻不是靠詹皇、AD 里維斯超霸氣連飆9分成湖人奪勝功臣

里維斯。（USA TODAY Sports）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2021年選秀落榜的里維斯（Austin Reaves）不只是湖人本季最大驚奇，還是紫金軍團在西部季後賽首輪G1以以128：112力退灰熊的關鍵功臣。

湖人陣中有詹姆斯（LeBron James）和A.戴維斯（Anthony Davis）兩大球星坐鎮，但今天最後關頭是靠里維斯挺身而出，他在最後3分29秒時連拿9分，助隊從2分領先擴大至雙位數優勢。

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里維斯在關鍵時刻連續飆分，展現可以獨當一面的本事，而他也振奮高喊「我就是那個人（I'm Him）」，對此他說：「這包含很多情緒，因為你夢想可以站在這樣的舞台，現在就是季後賽，我今天手感來得晚，但我很開心。」

一位在選秀落榜的人，想要在NBA立足，除了運氣也要努力，他在上季因湖人傷兵滿營獲得教練團青睞，成為球隊的主要輪替，繳出場均7.3分、3.2籃板、1.8助攻，本季在後衛滿載情況下，他在面臨激烈競爭仍不斷苦練投籃和控球，繳出13分、3籃板、3.4助攻的成果，進步有目共睹。

里維斯季後賽初體驗也沒被大場面嚇倒，尤其第4節就獨拿14分，成為湖人的奪勝功臣，他全場出賽30分鐘，拿到23分、3籃板、4助攻，讓外界都眼睛為之一亮，也證明他確實有能力主宰戰局。

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