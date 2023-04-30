晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

世足賽才剛落幕！卡達將舉辦2027FIBA男籃世界盃

2023/04/30 10:11

甫舉辦2022世界盃足球賽的卡達，上週五正式成為2027第20屆FIBA男子世界盃籃球賽主辦國。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕2022卡達世界盃足球賽，無疑讓世界見識到這個阿拉伯國家的雄心壯志。現在，國際籃球總會（FIBA）宣布，卡達將舉辦2027世界盃籃球賽，且相關場館均已完工。

據《路透》報導，國際籃球總會上週五（28日）表示，2027第20屆FIBA男子世界盃籃球賽，共計32支參賽球隊，所有賽事都將在卡達首都杜哈（Doha）舉行。現時世界排名第89的卡達男籃，將以地主身份晉級本屆賽事。

卡達上一次打進世界盃籃球賽是2006年，5場比賽一勝難求。國際籃球總會在週五的聲明中稱：「卡達首都杜哈，具備大多數潛在參賽國的直飛航班，最近完成升級的地鐵和公共交通網，更全面連結所有場館，可望為遊客提供一流服務。」

國際籃球總會也強調，預計舉辦這項世界一流賽事的所有場館均已完工，「場館符合國際綠建築標準，將讓2027世界盃籃球賽成為碳中和（carbon neutrality）賽事」。

卡達在去年世界盃足球賽的籌備過程中，因壓榨外國工人、禁止同性戀、限制政治表達等問題，受到各界強烈批評。

第19屆FIBA男子世界盃籃球賽將於今年8月25日展開，由菲律賓、日本、印尼共同主辦，比賽時間為8月25日至9月10日。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。