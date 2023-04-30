世足賽才剛落幕！卡達將舉辦2027FIBA男籃世界盃

甫舉辦2022世界盃足球賽的卡達，上週五正式成為2027第20屆FIBA男子世界盃籃球賽主辦國。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕2022卡達世界盃足球賽，無疑讓世界見識到這個阿拉伯國家的雄心壯志。現在，國際籃球總會（FIBA）宣布，卡達將舉辦2027世界盃籃球賽，且相關場館均已完工。

據《路透》報導，國際籃球總會上週五（28日）表示，2027第20屆FIBA男子世界盃籃球賽，共計32支參賽球隊，所有賽事都將在卡達首都杜哈（Doha）舉行。現時世界排名第89的卡達男籃，將以地主身份晉級本屆賽事。

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卡達上一次打進世界盃籃球賽是2006年，5場比賽一勝難求。國際籃球總會在週五的聲明中稱：「卡達首都杜哈，具備大多數潛在參賽國的直飛航班，最近完成升級的地鐵和公共交通網，更全面連結所有場館，可望為遊客提供一流服務。」

國際籃球總會也強調，預計舉辦這項世界一流賽事的所有場館均已完工，「場館符合國際綠建築標準，將讓2027世界盃籃球賽成為碳中和（carbon neutrality）賽事」。

卡達在去年世界盃足球賽的籌備過程中，因壓榨外國工人、禁止同性戀、限制政治表達等問題，受到各界強烈批評。

第19屆FIBA男子世界盃籃球賽將於今年8月25日展開，由菲律賓、日本、印尼共同主辦，比賽時間為8月25日至9月10日。

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