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排球》睽違7年！北辰國小全國中華盃再奪冠

2023/06/29 20:32

北辰國小六年級女排球隊比賽過程。（校方提供）

〔記者林旻臻／雲林報導〕雲林縣北辰國小排球隊成立於1986年，今年參加全國第52屆中華盃國小排球賽，小六女童組睽違7年再度奪冠，小六男童組獲季軍，小五男童組獲第六名，選手們皆表示，能在畢業前夕奪得中華盃冠軍，意義非凡。

小六女排隊長黃彥禎認為，今年隊員的感情更深厚，默契更好，球技也有提升，是獲勝關鍵。印象最深刻的比賽是四強賽遇到「宿敵」新竹六家國小，以往多次對戰都輸球，這次大家下定決心一定要贏，在專注度與默契融合下戰勝對手。

小六男排隊長陳子瀚則說，因為是小學最後一場比賽，同學都比以往更賣力，可惜四強賽以些微差距落敗，無緣挑戰冠軍賽。

校長陳明誌表示，小學排球界的永信杯、華宗盃、媽祖盃、和家盃，4大盃賽的積分排名決定「中華盃師生排球錦標賽」參賽資格，孩子們對中華盃冠軍渴望已久，這次都拚盡全力。

陳明誌說，比賽時孩子們的心理素質很重要，有時實力與對手勢均力敵，但若曾輸過球，就會產生心理陰影，因此練球過程中，不僅追求技術，還要培養團隊合作、抗壓性與挫折容忍度，這些都是經驗累積與學習。

教練柯粢薰表示，這屆小六女童整體身材素質不錯，平均身高都有160公分，除了先天條件的優勢，孩子們也下苦心投入訓練，加強基本動作和球技，加上家長、校方支持，共同促成今年佳績，「冠軍屬於大家」。

北辰國小睽違7年，再次奪下中華盃國小排球賽小六女子組冠軍。（校方提供）

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