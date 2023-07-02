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MLB》飆K化解危機興奮怒吼 藤浪晉太郎好投第4勝到手（影音）

2023/07/02 08:48

藤浪晉太郎。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕昨天賽後防禦率首度降至個位數的運動家日籍投手藤浪晉太郎，今再度面對白襪中繼登板，以1局好投幸運收下本季第4勝。

藤浪晉太郎昨面對白襪登板一局僅用5球就演出三上三下，防禦率降到9.80，是旅美以來新低，今連兩天出賽於延長賽10局上登板，迅速拿到兩出局後對雷米拉德（Zach Remillard）投出觸身球，一二壘有人之下面對班尼泰迪（Andrew Benintendi），用101.1英哩的速球將他三振出局，化解危機後藤浪也興奮在投手丘上握拳怒吼。

運動家布雷戴（JJ Bleday）在10局下兩出局後敲出二壘方向滾地球，白襪二壘手安祖斯（Elvis Andrus）球漏掉後再傳往一壘來不及，二壘上的跑者魏德（Tyler Wade）趁機跑回本壘得分，運動家終場就靠這個失誤以7：6氣走對手。

藤浪晉太郎今後援1局飆出2K，用了13球有7球為好球，賽後防禦率再降至9.57，並進帳本季第4勝。

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