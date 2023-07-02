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足球》「足」厲害！彰縣女子小將踢進4強獎牌數全國最多

2023/07/02 16:19

甫落幕的2023豐米全國少年足球盃錦標賽，彰化縣大興國小獲得女子組四年級第3名，表現優異。（縣府提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕「足」厲害！中華民國足球協會2023豐米全國少年足球盃錦標賽剛落幕，全國231球隊，超過4000名球員參賽，彰化縣代表隊四、五、六年級組，各有1支代表隊挺進前4強，勇奪2銅和1殿軍，為四強戰獎牌數最多縣市。

這次為校為彰化爭光，並為個人踢下漂亮的青春回憶，各是大興國小勇奪女子組四年級季軍、永靖國小勇奪女子組五年級季軍、東芳國小獲得六年級殿軍。

教育處表示，比賽激烈，大興國小隊表現出色的技巧和無懈可擊的團隊合作，成功擊敗強勁對手，為彰化縣爭光；永靖國小隊伍實力堅強，精湛球技抱回獎項；東芳國小選手堅持到底，一路奮戰，最終獲得殿軍。

彰化縣鼓勵學生展現長才，透過這次比賽，學生們有了更多相互切磋和交流的機會。縣長王惠美肯定小將在比賽中的精彩表現，鼓勵選手繼續努力，突破自我，再創佳績。

大興國小足球隊表現出色的技巧和無懈可擊的團隊合作，成功擊敗強勁對手，拿下全國第3名。（圖由縣府提供）

大興國小女子足球隊踢出全國第3名，小將高興的心情全寫在臉上。（圖由縣府提供）

彰化縣永靖國小女子足球隊踢出全國第3名，「足」厲害。（圖由縣府提供）

永靖國小女子足球隊選手奮戰不懈，奪下全國第3名。（圖由縣府提供）

東芳國小女子足球隊手小將，在2023豐米全國少年足球盃錦標賽中，一路奮戰，最終獲得六年級組殿軍。（圖由縣府提供）

彰化縣東芳國小足球小將在全國少年足球盃錦標賽中，一路堅持到底，勇奪殿軍。（圖由縣府提供）

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