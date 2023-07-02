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溫網》穆雷練習賽強壓七冠王喬帥！樂壞場邊觀戰自家球迷

2023/07/02 21:47

穆雷與喬科維奇。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2023溫布頓網球錦標賽7月3日開打，尋求東山再起的英國地主老將穆雷（Andy Murray） ，賽前特地與昔日「四天王」之一的塞爾維亞衛冕者喬科維奇（Novak Djokovic）進行公開練習賽，時間結束前還以6 ：2、2 ：1領先，雖然數據僅供參考，這位蘇格蘭爵士的絕佳草地狀態，仍令自己和現場球迷士氣大振。

「我練習賽打得還不錯。」預計7月4日才展開溫網男單首戰的穆雷，私底下與36歲同梯喬科維奇的交情不錯，去年9月拉沃盃兩人就曾隔網對練，「更久之前可能是澳網吧，我已經不記得確切時間了，當時我髖部還有問題。」 2019年元月雙雄於墨爾本打練習賽， 飽受舊傷所苦的穆雷在逾千名球迷眼前慘敗，甚至當眾流下英雄淚；如今兩人則到溫網第14球場交手，也吸引全英草地俱樂部上百名會員和貴賓觀戰，歷經數次動刀、甚至裝上金屬髖關節的穆雷，這回不但從志在連霸的溫網「七冠王」拍下討回顏面，更展現拿手草地競爭力 。

世界男單排名回到39的穆雷，雖然未能躋身種子，兩度溫網奪冠的前世界球王坐擁絕對地主優勢，加上臨場經驗與實力不容小覷，放掉紅土專心為草地賽季備戰的他也表示，當下非常享受這一切，尤其再度與喬帥打球的感覺很棒，「我大約知道什麼時候退休，所以會更加把握剩下的職業生涯，盡可能地留在賽場上，儘管許多事情都難以預料 。」

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