溫網》肚子不疼了！ 球后小史德國退賽已為草地大滿貫備戰

世界球后史薇泰克。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕世界球后史薇泰克（Iga Swiatek）驚傳腸胃炎，退出德國巴特洪堡女網4強戰，令各界擔憂健康狀況，還好這位22歲波蘭頭號種子身體恢復很快，肚子已經不疼並開始練球，為7月3日開打的溫布頓錦標賽積極備戰。

「我本來肚子痛。 」史薇泰克週六告訴媒體，巴特洪堡4強賽前可能因為食物問題，導致整夜不適甚至發燒，還好現在都已經沒事， 「我不知道出了什麼問題。其實當天晚點感覺就越來越好，所以我非常確定會恢復。」球后小史週一即將在全英草地俱樂部首輪遭遇中國朱琳，開胡應不成問題，但已打下4座大滿貫冠軍的她，必須克服生涯四大賽當中戰績最差的溫網草地，才能連戰皆捷，成為繼2015 年美國天后小威廉絲（Serena Williams）之後，首位同年贏得法網紅土和溫網草地冠軍的女將。

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前兩年溫網分別16強、第3輪止步的史薇泰克，自認今年在草地調整適應更快，「 我非常專注，也投入更多精力來訓練和掌握草地打法。」已贏得3座法網金盃的小史坦承，從羅蘭加洛斯到溫布頓的轉換可能相當棘手，畢竟賽事間隔時間很短，正盡力提升技術的她說： 「當然，我相信最好的球員可以在所有場地比賽，我想成為那種在草地也能打很好並且感覺舒服的球員。」

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