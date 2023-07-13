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何時才要進行球場改善？竹市議員劉崇顯稱高虹安市府被美方專家打臉

2023/07/13 15:44

何時才要進行棒球場改善？新竹市議員劉崇顯呼籲高虹安不要再進行政治操作，趕緊進行球場的改善工程，讓球迷能觀賽，球員能打球。圖為棒球場今天用怪手機具開挖情形。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府今天邀請美國專家到市立棒球場開挖及進行相關土壤檢測，綠黨市議員劉崇顯今天也到場了解，雖被隔離很遠，無法聽到現場市府與專家的對話，他也發文提到，市長高虹安在媒體聯訪時提到，今天這些開挖點是由Chad Olsen先前看過後指定要開挖的點，與5月底市府開挖的點不同 ，而開挖深度也不一樣，之後場務專家Chad Olsen會把土壤帶回美國 進行檢測，並提出球場的改善報告。這顯示市府在5月31日的開挖點，與今天的專業意見並不相符，高虹安市府先前的開挖幾乎都是政治操作。

雖然悍創現場人員給的解釋是「須了解不同時間點的土質變化」，但劉崇顯強調，這也證實悍創是先承攬後得標的事實明確！悍創在7月得標前就承攬5月的送檢過程，再加上當時開挖的點與今天專家建議的不同，代表5月的開挖並未確實諮詢專業意見，市府憑自己的判斷想挖就挖。

劉崇顯也質疑，既然開挖點位不同，要如何比較檢測結果？經專家意見選定的開挖點也需要送美國檢驗，且與5月開挖的位置不同，控制變因不同無法直接比較，代表5月開挖的檢測結果幾乎沒有任何必要性。

劉崇顯強調，不反對請專家給予改善意見，更希望市府儘速開挖並著手進行改善工程，體檢會過去的專業意見也是「排水開挖與土壤檢測可以並行」。他希望高市長能再更尊重專業一些，不要再有多餘的政治動作，好好的專注在球場的改善工程，早日把新竹棒球場還給市民與球迷朋友們。

市府表示，今天的開挖都是尊重美方專家的意見，與5月底的開挖並不衝突，市府將參考美方專家所提供的改善報告，加速進行棒球場的改善，確保提供安全的比賽及觀賽場地。

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