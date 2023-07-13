中職》重播輔助判決項目再擴大 有7項不可挑戰

重播輔助判決項目再擴大，有7項不可挑戰。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中職聯盟6月26日季中總教練會議，與7月13日球團代表會議通過修定即時重播輔助判決項目與其他相關認定，增定裁判主動審視項目及增加聽取最終判決之裁判，修定辦法將於2023年下半季開始執行。

即時重播輔助判決修正後條文內容如下：

一、挑戰項目：除下列不可挑戰之判決項目外，其他判決皆可挑戰，不可挑戰項目如下：

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（ 1 ） 好壞球

（ 2 ） 是否揮棒（觸身球與擦棒球審視除外）

（ 3 ） 投手犯規（是否退離投手板除外）

（ 4 ） 內野飛球

（ 5 ） 壘包前滾地球界內或界外

（ 6 ） 妨礙守備（企圖雙殺之滑壘除外）

（ 7 ） 妨礙跑壘（本壘衝撞除外）

二、裁判主動審視權，含全壘打在內，項目如下：

（ 1 ） 全壘打

（ 2 ） 規則審視

（ 3 ） 挑戰項目確認

（ 4 ） 場地規則確認

（ 5 ） 記錄相關：好壞球數、出局數、得分、打擊順序錯誤。

三、增加裁判聽取技術委員室判決：當啟用輔助判決時，將由小組長及判決當事者一起，若為同一人時，由該場第二資深裁判協同。

四、重播輔助判決與促請裁決：重播輔助判決進行時，無須再提出促請決，如遇空過壘（漏踏壘）、提早離壘狀況時，無論守方在比賽進行中是否提出促請裁決，或非正式提出促請裁決的觸殺或踏觸壘行為（即裁判未明確接收到促進裁決之請求），將宣告為出局。

五、其他規範維持原規定。

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