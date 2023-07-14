溫網》冠軍獻給烏克蘭！奇琴諾克混雙掄元激勵祖國同胞

奇琴諾克／帕維奇勇奪溫網混雙冠軍。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2023溫布頓網球錦標賽混雙決戰，第7種子烏克蘭奇琴諾克（Lyudmyla Kichenok）／克羅埃西亞帕維奇（Mate Pavic）以6 ：4 、6 ：7（ 9 ：11） 、6 ：3力退中國徐一璠／比利時弗利根（Joran Vliegen），奇琴諾克特地把冠軍獻給祖國，希望激勵飽受戰火蹂躪的苦難同胞。

「 烏克聯軍 」激戰2小時又7分鐘，才驚險擺脫非種子中比組合的糾纏，「他們正在為自由而戰，我試著用我的比賽來鼓勵烏克蘭人民，希望這能為大家帶來一點幫助。」中央球場觀眾用熱烈歡呼和久久不歇的掌聲，來向肩負更多重擔的奇琴諾克致意，30歲的她職業生涯首獲大滿貫冠軍，也是第一位在溫網掄元的烏克蘭人，「在這裡成為混雙冠軍的感覺很棒，我真的很喜歡和帕維奇一起打球，他是出色球員，我們都努力拚出侵略性，尤其草地上的效果特別好，這是獲勝關鍵。」

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自2022年2月俄國軍事侵略烏克蘭以來，奇琴諾克和斯維托麗娜（Elina Svitolina）等職業女網好手都在國際間積極奔走，出錢出力援助家鄉父老，炙熱愛國心備受各界肯定，她們賽後甚至拒絕與俄國、白俄羅斯球員握手互動，連帶引發爭議。

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