田徑亞錦賽》成績難看！鄭兆村遇撞牆期煎熬完賽奪第7

鄭兆村今天在2023年亞洲田徑錦標賽男子標槍決賽，以69公尺54排名第7收場。（田協提供）

〔特派記者林岳甫／曼谷報導〕「黃金右臂」鄭兆村今天在2023年亞洲田徑錦標賽男子標槍決賽，以69公尺54排名第7收場，他賽後直呼，這確實是場煎熬的比賽。

快滿30歲的鄭兆村在2017年台北世大運擲出91公尺36奪金，成為亞洲紀錄保持人，以及2019年亞錦賽以86公尺72破大會紀錄摘金，只是如此強大的運動員遇到傷勢，還是得暫時投降。

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鄭兆村在2021年全國運動會結束後決定進行韌帶置換手術，經過1年多復健，在今年2月高雄港都盃重返賽場，以79公尺87摘金，只是隨著訓練強度拉高，他的右手又開始不聽使喚，經常隱隱作痛令他感到痛苦。

鄭兆村今天在2023年亞洲田徑錦標賽男子標槍決賽，以69公尺54排名第7收場。（田協提供）

鄭兆村在6月重新進行核磁共振檢查，其實韌帶完全沒有問題，主要因訓練強度拉高後，他的肌肉至今都無法負荷才會出現不適。他表示，現在就是遇到撞牆期，但到底何時能突破，自己真的不知道。

其實，鄭兆村原本是打算直接放棄亞錦賽，但由於再來就要直接站上9月杭州亞運，他還是希望先參與亞錦賽，熟悉比賽的流程並找回節奏。他認為，至少對於比賽的流程都能掌握，但成績確實是不能看。

鄭兆村今天在2023年亞洲田徑錦標賽男子標槍決賽，以69公尺54排名第7收場。（田協提供）

鄭兆村今天在2023年亞洲田徑錦標賽男子標槍決賽，以69公尺54排名第7收場。（田協提供）

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