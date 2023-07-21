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成都世大運》蔡英文為代表團授旗 期許「將汗水轉換成美好的果實」

2023/07/21 10:52

總統蔡英文勉勵世大運代表團「將汗水轉換成美好的果實」。（記者李惠洲攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕總統蔡英文今（21日）前往國家運動訓練中心為我國參加2021成都世大運代表團授旗，並致贈20萬元加菜金，蔡英文表示，政府會做選手的後盾，期許210名選手盡情享受比賽過程，獲取寶貴經驗，「將汗水轉換成美好的果實」。

　蔡英文今早為世大運代表團授旗，由大專體育總會長王淑音代表接旗，20萬元加菜金則由鞍馬好手李智凱代表接受，蔡英文致詞指出，4年前，我國在拿坡里世大運獲得9金13銀10銅的好成績，寫下台灣在競技運動的新歷史，並點名東京奧運鞍馬銀牌得主李智凱曾在世大運拿下2項金牌，這次要挑戰鞍馬3連霸，跆拳道好手蘇柏亞也要挑戰衛冕金牌，在東奧拿下柔道銀牌的楊勇緯、跆拳道銅牌的羅嘉翎，等好手都將在世大運大展身手。

　蔡英文表示，國家會持續提升培訓環境，強化後勤支援，國訓中心的升級計畫已進入第3期，相關設施更新計畫已陸續完成，「國家運動科學中心設置條例」8月1日起正式施行，將可為選手培訓、參賽提供更多科學支援，在運動、健康管理和醫療上給予更全面的照顧，政府會做選手的後盾，也期許選手們盡情享受比賽過程，獲取寶貴經驗，將汗水轉換成美好的果實。

　體育署表示，本屆世大運將在7月28日開幕，我國共計派出210名選手參加田徑、游泳、競技體操、韻律體操、羽球、桌球、網球、柔道、擊劍、射箭、跆拳道、籃球、排球、射擊、划船及武術等16種運動競賽，各代表隊將自7月23日起陸續出發，我國代表隊賽程於7月27日展開，由射箭隊率先登場，請全體國人一同為我國世大運參賽選手加油。

總統蔡英文（左）為世大運代表團授旗，由大專體育總會長王淑音（右）代表接旗。（記者李惠洲攝）

總統蔡英文（左）致贈加菜金給代表團，由鞍馬小王子李智凱（右）代表接受。（記者李惠洲攝）

鞍馬小王子李智凱（右）高舉總統致贈的加菜金。（記者李惠洲攝）

總統蔡英文與成都亞運代表團210名選手行前合影。（記者李惠洲攝）

總統蔡英文與成都亞運代表團210名選手行前合影。（記者李惠洲攝）

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