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日本賽》戴資穎週三對手換人 明9組台灣人馬先上陣

2023/07/24 17:36

戴資穎。（資料照，Badminton Photo提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕超級750系列日本公開賽明天正式點燃戰火，戴資穎首輪對手加拿大華裔女將李文珊因傷退賽，由同樣來自加國的張文玉遞補。

戴資穎曾在2012年日本超級賽奪冠，也是日本公開賽前身，這次她要尋求賽史第2冠，而日本賽賽程稍早出爐，名列第4種子的小戴週三才會上場，她的對手為世界排名46的張文玉，這將是雙方首度交鋒。

明天共有9組台灣人馬上陣，周天成男單首輪出戰印度前球王斯里坎特（Kidambi Srikanth），林俊易對上世界球王丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen）。至於女單白馭珀與宋碩芸上演「台灣內戰」

男雙方面，李洋／王齊麟首輪要對上中國組合陳柏陽、劉毅，盧敬堯／楊博涵對上丹麥的阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），而李哲輝／楊博軒對決丹麥貝伊（Jeppe Bay）／摩爾菲德（Lasse Mølhede）。

葉宏蔚／李佳馨混雙首輪原本要對上南韓第5種子金元昊、鄭娜銀，改成印度卡普爾（Rohan KAPOOR）、希祺（REDDY Sikki）。楊博軒／胡綾芳對上泰國組合泰國組合蘇博（Supak Jomkoh）／蘇皮薩拉（Supissara Paewsampran）

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