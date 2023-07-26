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MLB》幸運雙城終於簽約！ 2.22億約定首輪第5順位大物

2023/07/26 08:12

詹金斯與雙城簽約。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟選秀簽約截止日將至，雙城隊終於趕在期限前與首輪第5順位的詹金斯（Walker Jenkins）簽約，簽約金為714萬4200美元（約新台幣2.22億）。

本屆選秀被認為是選秀大年，被《MLB Pipeline》排在前5順位的球員基本上都有著百大新秀等級的潛力，再加上今年選秀是大聯盟首次採取樂透制度決定順位，原本被排在第13名的雙城隊，僅有0.9%的機率拿下狀元籤，最終他們抽中第5順位，是順位提升最大的球隊，運氣相當好。

對雙城來說，選秀會上《MLB Pipeline》前5順位的好手，只要誰能掉下來就一定不能錯過，最終原本被排在第4的高中外野手詹金斯，因為老虎在第3順位選擇原本第5的克拉克（Max Clark），因此雙城最終得以選下詹金斯。

現年18歲的詹金斯來自南不倫瑞克高中，有著6呎3吋，212磅的身材，守備位置為外野，在高中24場比賽他的打擊率為4成17，2轟、跑回33分，上壘率6成32，長打率6成33，95打席選到32次保送。

雙城隊以714萬4200美元將詹金斯簽下，比原本順位的預計簽約金713萬9700美元略高一點，前五順位的海盜史基斯（Paul Skenes）簽約金為920萬美元、國民克魯斯（Dylan Crews）900萬美元、老虎克拉克769萬7500美元、遊騎兵朗福德（Wyatt Langford）800萬美元以及詹金斯714萬4200美元。

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