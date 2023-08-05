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澳洲賽》辛苦了！李洋／王齊麟不敵南韓組合 終止8連勝、無緣決賽

2023/08/05 18:11

李洋／王齊麟。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣男雙「麟洋配」李洋／王齊麟，在今日超級500系列澳洲羽球公開賽，以16：21、6：21不敵世界排名第9的南韓組合姜敏赫／徐承宰，終止8連勝，也無緣晉級決賽。

在前一站日本公開賽封王的李洋／王齊麟，昨於8強賽以24：22、21：14力退日本組合古賀輝／齋藤太一，連兩站挺進男雙4強，也拉出一波4連勝。不過，姜敏赫／徐承宰也是來洶洶，8強更是拍落世界排名第1的印尼組合阿爾弗蘭（Fajar Alfian）／阿利安托（Muhammad Rian Ardianto）。

李洋／王齊麟與姜敏赫／徐承宰，在今年1月馬來西亞公開賽交手，當時由南韓組合直落二獲勝。

李洋／王齊麟在首局5：4領先下，遭姜敏赫／徐承宰打出6：1攻勢，即使一度追到1分差，仍以9：11落後進入技術暫停，且暫停後只要追近，就被對手連續得分，在16：18下就是連丟3分拱手讓出首局。

李洋／王齊麟在第二局仍陷入苦戰，且失誤偏多，讓姜敏赫／徐承宰帶著11：5領先進入暫停，麟洋配回來後更連丟8分，最終直落二吞下對戰2連敗，兩人接下來將回台灣進行調整，備戰21日登場的世界錦標賽。

另一組男雙「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵也未能延續連勝兩組世界冠軍的氣勢，今天以16：21、18：21敗給2021年世錦賽冠軍日本強敵小林優吾／保木卓朗，吞下對戰4連敗。澳洲公開賽的男雙決賽將由小林優吾／保木卓朗大戰姜敏赫／徐承宰。

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