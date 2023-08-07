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世界最大格鬥遊戲賽 全盲玩家聽聲辨位擊敗對手全場沸騰

2023/08/07 15:15

來自荷蘭的盲人實況主「BlindWarriorSven」，靠著聽聲辨位擊敗對手，引發全場觀眾沸騰。（圖擷自Youtube）

〔即時新聞／綜合報導〕世界最大格鬥遊戲競賽EVO（Evolution Championship Series，簡稱EVO 2023）於當地時間8月4日至8月6日在美國拉斯維加斯舉行，來自荷蘭的盲人實況主「BlindWarriorSven」，靠著聽聲辨位擊敗對手，引發全場觀眾沸騰。

綜合媒體報導，在這次的EVO 2023賽事中，共計有9182名選手報名參賽，是世界最大格鬥遊戲競賽，其中《快打旋風6》報名人數高達7061人，成為EVO史上做多人報名的遊戲項目，其中來自荷蘭的實況主BlindWarriorSven是全場關注的焦點。

6歲就因癌症失去視力的BlindWarriorSven非常熱愛《快打旋風》系列，長年下來，他練就光用聽聲音、音效的方式來玩這款格鬥遊戲，《快打旋風6》具備許多無障礙輔助功能，有各種音效方便辨認場上狀況例如與對手的距離、上中下段攻擊、血量殘餘等，讓盲胞玩家更容易掌握戰況。

BlindWarriorSven登台後吸引全場關注，當他靠著系統給予的聽覺輔助，成功施展各式精湛的連段，毫不停歇的攻勢讓現場許多觀眾熱血沸騰，以2:1擊敗對手後，全場更是爆出如雷歡呼。

雖然之後BlindWarriorSven不幸二連敗結束EVO 2023之旅，但他的故事仍讓人感到相當勵志。

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