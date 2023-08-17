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巧固球》亞洲太平洋青少年沙灘巧固球賽 9國32隊齊聚高雄開打

2023/08/17 13:16

第二屆亞洲太平洋青少年沙灘巧固球錦標賽8月18日起一連3天在高雄鳳山沙灘排球場舉行。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕台灣巧固球男子組世界排名第1、女子組第2，高雄市與國際巧固球總會主辦「2023第二屆亞洲太平洋青少年沙灘巧固球錦標賽」，明天（18日）下午3時在鳳山沙灘排球場進行為期3天賽程，共有亞洲9國共32支分齡男女球隊一較高下。

國際巧固球總會會長黃進成指出，台灣巧固球雖然實力堅強，但目前已出現年齡斷層危機，主要是12至18歲青少年這階段近年已被新加坡等國追趕而上，希望藉由國際比賽切磋，可再培育更多優秀選手，站穩台灣的實力。

此屆比賽分為18歲、15歲及12歲男女巧固球隊，參賽國家地區有台灣、香港、澳門、新加坡、尼泊爾、印度、斯里蘭卡、馬來西亞、泰國等，其中新加坡和香港的隊伍都將是台灣隊的強敵，尤其新加坡已經連續2次擊敗台灣女子代表隊，目前排名暫居世界第1，實力不可小覷，預料將是台灣隊奪金的最大阻力。香港則是在去年派遣球員與教練到台灣進行訓練與情蒐，實力也大增不少。

國際巧固球總會指出，這次賽事參賽隊伍陣容堅強，堪稱是世界杯巧固球賽的前哨戰，台灣男子代表隊能否持續展現比賽的「宰制力」稱霸亞洲，女子隊能否「雪恥」重新站上世界第1的位置，值得觀察與期待。

高雄市運動發展局局長侯尊堯表示，國際巧固球與亞太巧固球總部都選在高雄設立，高雄曾在2017年主辦第2屆世界盃沙灘巧固球錦標賽，當時有16國家約200名選手及職員參賽，這是疫情後，台灣首場舉辦的國際巧固球賽事在高雄盛大舉辦，邀請到9個國家362位菁英選手，希望民眾多到賽場觀賽，也期盼國人都能藉此認識「台灣之光－巧固球」。

　3天賽事將會在「APTBF」的FB及IG直播，並有資深巧固球教練進行專業解說，今年賽事另個亮點是現場特別規劃觀眾席「搖滾區」，可以近距離幫參賽的選手加油。

第二屆亞洲太平洋青少年沙灘巧固球錦標賽8月18日起一連3天在高雄鳳山沙灘排球場舉行，共邀請9國32支隊伍分齡競賽。（記者許麗娟攝）

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