知名曲棍球教練遭控揉胸性騷 高市運發局：將嚴審代表隊教練名單

國家代表隊女選手出面控訴多年前遭知名教練性騷，回顧過往忍不住落淚，高市議員鄭孟洳不斷安慰。（記者王榮祥攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市議員鄭孟洳今（10）日陪同某運動國家代表隊女選手召開記者會，指控某知名教練曾對多名女選手摸腰揉胸等不當肢體碰觸，而該教練今年又獲選全民運動會高雄市女子代表隊的教練資格，對此，高雄市運發局回應，已函告高雄市體育總會，嚴格審議教練名單。

運發局指出，有關中華民國冰球協會教練涉及性騷擾事件，中華民國冰球協會已接獲陳情並成案調查中，運發局持續掌握後續調查結果，以保障受害人權益。

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運發局表示，已函告高雄市體育總會，嚴格審議113年全民運滑輪代表隊的曲棍球教練名單。倘代表隊所提送名單涉及性騷或有嫌疑者，要求應予撤換以維選手人身安全。

此案如經調查屬實，最重中華民國冰球協會可報請教育部體育署註銷教練B級教練資格，將喪失任教及擔任代表隊教練資格。

1名女選手今天出面控訴，5年前遭該名教練環抱摸胸，鄭孟洳指出，這些受害人都是在國、高中時期遭受騷擾，該名教練會以教學、開玩笑做為藉口，與受害人獨處時進行肢體觸碰，最早的有103、104年的案例，108年也有社會局接獲該女性球員遭性騷擾通報的文件記錄，但時至今日，這名教練卻仍然在進行教學工作，甚至多次擔任高雄市代表隊、國家代表隊的教練，今年又再次於選拔時，獲得了全民運高雄市女子代表隊的教練資格。

而冰球協會也說明，共有4位女選手指控教練性騷，側面了解至少10位女選手有過類似遭遇，初步完成調查，儘管教練全盤否認，仍決定暫停其教練證，直到案情釐清。

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