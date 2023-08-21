男排亞錦賽》逆轉擊敗勁敵巴林晉級 「黑狗」陳建禎點出關鍵

陳建禎。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣男排今凌晨在亞洲錦標賽小組賽以局數3：2逆轉巴林，並以分組第1晉級12強。對於球隊上演逆轉秀，陣中資深學長「黑狗」陳建禎認為，其實前兩局都有機會可以拿下來，可惜接發球比較不到位，但陷入落後大家反而能拋開壓力，各司其職，幫助球隊拿下勝利。

台灣男排日前在國內舉行的亞洲挑戰盃拿下第9，提到近期備戰亞錦賽和亞運，陳建禎表示，由於之前部分隊友前往中國參與世大運，留下來集訓的人不多，好在有撥出一週和連莊對打，「這部分也是要謝謝連莊球隊願意和我們進行對抗，才不會讓我們留下來集訓的人沒辦法做到對抗、對打的練習。」

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經過之前的挑戰盃，陳建禎認為，他在心態上沒那麼緊繃，「剛回來的時候我會太希望、太期待大家應該怎麼做，有點操之過急，感覺無形中給大家、給自己太大的壓力了。」他也提到，其實隊友的條件、能力都很好，只要把實力發揮出來，就能讓對手不好對付了。

面對接下來的比賽，陳建禎認為仍有幾個老問題要調整，包含發球威脅性不足、失誤率偏高，還有接發球穩定度，但他也希望大家能享受比賽，「希望大家都能開心的打球，珍惜一起打球的時光，健康完成今年所有的賽事。」

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